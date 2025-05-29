持空氣槍搶走6萬顆泰達幣 3男喊冤非主謀遭法官打臉

鍾姓男子前年7月間受指示，邀集徐、彭姓男子等人自桃園南下台南，佯稱以190萬交易泰達幣6萬顆，待葉姓男子上車面交，「不准動」分持空氣槍指向葉，還用槍托敲打左臉，迫使對方將泰達幣轉入指定電子錢包，法官認鍾、徐、彭結夥三人攜帶凶器強盜罪各處7年6月至7年2月徒刑。

檢警調查，在通訊軟體TELEGRAM暱稱「詹姆斯」邀集鍾男，鍾男透過張姓友人（通緝中）邀集徐、彭姓男子共組強盜集團，欲以假交易真強盜方式取得泰達幣，前年7月5日下午2時許，先由「詹姆斯」透過綽號「阿川」輾轉向葉姓男子友人「阿志」表示欲以190萬元交易泰達幣6萬顆，並約定於同日晚間10時30分，在台南某量販店前交易。

鍾與徐同日下午隨即至桃園八德區倉庫購得1輛權利車，及至桃園鶯歌區生存遊戲店購買空氣槍3支後，鍾、徐分別駕駛轎車及權利車，搭載彭、張及其女友一同南下台南仁德交流道。

葉於晚間10時37分抵達後，「詹姆斯」即指示徐下車，要求葉至權利車內進行交易，徐佯稱核對手機而取得葉使用手機，徐、彭分持空氣槍指向葉，用槍托敲打其左臉，要求葉不准動、須配合要求，並逼問其手機密碼。徐再使用葉手機，佯裝為葉傳送已收到現金訊息予「阿志」，將6萬顆泰達幣轉至指定虛擬電子錢包。

徐隨後開車搭載葉、彭等人至仁德區中山路、高速一街1段路口，將葉釋放下車後開車北上，鍾則開車搭載張至嘉義竹崎一停車場，並與徐等人會合後，拆掉權利車前後車牌並棄置該處，鍾旋即開車搭載徐、彭、張及其女友駕車逃逸。

鍾男及公設辯護人說，他並非本案策畫主謀，也非主要獲利者，且未參與實際對葉強盜部分，參與情節相對輕微，請求法官酌減其刑。徐男及律師表示，自始坦承犯行，受鍾指揮而犯本案，年紀尚小且涉世未深，僅是協助角色，實際分紅僅有3千元，請求法官酌減其刑。彭及律師指出，彭於案發時年僅19歲，年輕識淺，且患有身心障礙，因受徐指揮，一時失慮致罹刑典，且已繳回犯罪所得，請求酌減其刑。