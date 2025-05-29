合作標工程侵占300萬說對方欠他錢 法官查帳完全相反

羅姓男子與營造公司合作標工程，因資金不足，由羅持營造業者開的支票借錢。業者連本帶利還款後，羅男竟持支票去銀行，兌現花用。羅男辯稱，雙方合作，業者欠他錢才兌現，但法官核對合作案開銷，業者比羅男多支出600多萬元，不採信辯詞，依侵占罪判刑1年6月。全案可上訴。

判決指出，羅姓男子與一家營造公司合作，承攬醫院拆除工程和蘇澳供油中心油駁船拆解註銷船籍工作、林口貨櫃拆除案、2019年中油9號及10號油駁船標售，並購買怪手3台、大型風車2台、鋼剪及大鋼牙各1支、小型風車1台，資金、盈虧、資產雙方各占50%。

由於資金不足，雙方協議透過羅男向蔡姓男子以票貼方式，借用資金週轉，營造公司謝姓總經理於是交付公司簽發發票日2019年10月6日，面額300萬元支票，交由羅鉅又去向蔡男借款300萬元，清償前由營造公司支付利息。支票屆期時，營造公司仍有借貸周轉需求，另行交付發票日2010年8月6日300萬元支票，由羅男拿去與蔡男換票。

營造公司後來分3次連本帶利清償共342萬5000元，還款完畢。羅男2010年9月28日向蔡男取回支票後，未返還營造公司，反而在2010年9月29日拿支票到銀行提示付款，將票款存入他名下帳戶後全數提領出來自用。

基隆地檢署檢察官偵查後，認定羅男犯行，依侵占罪嫌起訴。基隆地方法院審理時，羅男辯稱，因為營造公司積欠合作款項，才拿支票去提示兌現，主觀上並無侵占意圖。

法官查出，羅男與營造公司協議內容，並未約定何時結算合作盈虧，況且羅男兌現支票時，工程並未結束，未經結算，羅男何以認定營造公司積欠他款項？豈有擅自主張積欠款項而兌現支票，存入自己帳戶。