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北投區農會賄選疑雲 陳思宗10萬元、陳重文20萬元交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨分9路搜索、約談11名被告及2名證人，釐清有無違反農業法「具選舉權者收、交不正利益」情事，經漏夜偵訊，區農會理事長陳思宗10萬元交保，陳的兒子、市議員陳重文20萬元交保，其餘均請回。

陳思宗等人被控今年全國基層農會選舉期間為求勝選對具選舉權者交付不正利益，士林地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索相關人員住處，約談北投區農會現任理事長陳思宗及其餘8名理事，以及陳重文、白惠萍夫婦，漏夜偵訊後，令陳思宗10萬元、陳重文20萬元交保，其餘請回。

農會選舉罷免辦法規定， 農會理事長、常務監事選舉，由理事、監事互選，檢調偵辦重點在於釐清是否有違反農會法第47條規定，具選舉權者收受不正利益及對具選舉權者交付不正利益。

陳重文先前涉台智光案一審被判刑8年6月，上訴中，如今再度涉案遭約談，昨夜被送往士檢複訊時，面對媒體詢問，他稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。

此案是士林地檢署針對今年全國基層農會改選偵辦的第3起農會法案件，此前也依農會法搜索調查士林區農會、汐止區農會。

其中士林區農會原爆出人頭會員影響選舉爭議，檢方偵結依使公務員登載不實罪嫌起訴理事長葉文忠、緩起訴其餘13人；檢調上月初也針對汐止區農會搜索約談曾姓理事長等21人，持續偵辦中。

陳重文昨夜被送往士檢複訊時，面對媒體詢問，稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。記者李隆揆／攝影
陳重文昨夜被送往士檢複訊時，面對媒體詢問，稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。記者李隆揆／攝影
陳思宗昨夜被送往士檢婦訊，面對媒體低頭不語。記者李隆揆／翻攝
陳思宗昨夜被送往士檢婦訊，面對媒體低頭不語。記者李隆揆／翻攝
陳重文昨夜被送往士檢複訊時，面對媒體詢問，稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。記者李隆揆／攝影
陳重文昨夜被送往士檢複訊時，面對媒體詢問，稱「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。記者李隆揆／攝影

陳重文

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