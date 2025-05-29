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涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

名佳利金屬實際負責人林世強涉背信罪500萬元交保。記者張宏業／攝影
名佳利金屬實際負責人林世強涉背信罪500萬元交保。記者張宏業／攝影
國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業，被控以聯華鋁業公司進口原料，再加價賣給名佳利賺取價差，導致名佳利受損上億元，調查局北機站昨天搜索名佳利公司等處所，約談實際負責人林世強、聯華鋁業負責人林秋君姊弟到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依背信罪命林世強500萬元、林秋君300萬元交保、均限制出境出海。

同案約談的名佳利財務黃美珍、聯華鋁業財務楊素梅各以15萬元交保。林世強姊弟財力雄厚，不到1小時就湊出800萬元保金，由親友辦保離去。

據了解，林世強的父親林榮發是建材聞人，曾任僑泰建設董事，與時任僑泰董事長陳居德都受蔡辰男提攜，與國揚漢來集團創辦人侯西峰亦有深厚交情。僑泰建設過去在大台北地區，推出許多著名高檔建案，例如仁愛路圓環旁的「陛廈」、信義計畫區的「國王與我」。

名佳利早年原先是是上市公司，後林榮發因炒股、違反證交法特別背信等罪，導致股票下市，不得公開發行，但名佳利仍為林氏家族所共有，並非林世強個人。調查局接獲檢舉後，報請北檢主任檢察官林彥均指揮偵辦。

據調查，名佳利公司2020至2024年間，因財務狀況不佳，信用額度也不夠，為籌措資金運轉，林世強以公司名義，向國外原料商進貨，再透過姊姊林秋君的聯華鋁業出具信用狀「墊款」買貨，之後由聯華鋁業用高價將銅原料賣給名佳利，導致名佳利受上億元損失，涉關係人交易。

據了解，林世強供稱，因公司無法向銀行借錢，才向姊姊林秋君的公司借錢，他還支付每噸原料3.5％的利息，雙方交易就是民事借貸，是正常的商業判斷，並非利益輸送。

檢調追查，林世強不僅是聯華鋁業大股東，也是名佳利實際經營者，具有2家公司實際決策權，而林秋君負責調度資金，儘管確有買賣原料，但相關說詞應只想避開關係人交易。

名佳利於1978年成立，具有47年歷史，2003年撤銷公開發行，資本額26億6000萬元，主要提供銅及銅合金製品專業材料製造、研發與行銷，及相關原物料的買賣，其所開發產品被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域。

聯華鋁業負責人林秋君涉背信罪300萬元交保。記者張宏業／攝影
聯華鋁業負責人林秋君涉背信罪300萬元交保。記者張宏業／攝影
名佳利公司財務人員黃美珍15萬元交保。記者余承翰／攝影
名佳利公司財務人員黃美珍15萬元交保。記者余承翰／攝影
聯華鋁業公司財務人員楊素梅15萬交保。記者余承翰／攝影
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關係 財務 借錢

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