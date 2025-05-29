桃檢林淑瑗逮律師游光德詐團 獲頒新世代打詐特殊貢獻

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」，會中表揚打擊詐欺犯罪表現卓越人員，桃園地檢署檢察官林淑瑗偵辦全國首例由律師主導，勾結公股銀行行員夫婦與假幣商的跨域詐騙洗錢集團，績效斐然，獲選2025年「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」，由部長鄭銘謙頒獎勗勉。

林淑瑗於會中，以「詐騙集團跨域整合之挑戰：以律師、銀行行員、假幣商共組詐欺、洗錢集團案為例」進行報告，分享偵辦案件過程及相關策略，並從實務角度提出未來打詐政策建議，獲得與會人員高度認同。

這起新型態的詐騙洗錢集團，利用律師的法律專業、銀行行員的金融知識以及幣商對虛擬貨幣操作的熟稔，精心策劃詐騙及境外洗錢，讓此案被害者超過200人，被騙金額高達新台幣1億3000餘萬元，影響層面廣泛，對社會危害甚鉅。

林淑瑗憑藉自身檢察官敏銳的洞察力和積極的偵辦態度，不僅成功將這批不法份子起訴，更查扣被告財產逾6000萬元，徹底剝奪犯罪所得，削弱詐欺集團資金來源，彌補被害人損失。

本案是國內首例公股行庫人員參與詐騙集團的案件，不僅促使主管機關金管會對台灣銀行開出2200萬元鉅額罰單，也讓銀行全面檢討並修正多項內部控管缺失，有效預防類似詐欺犯罪再發生；充分展現檢察官在查緝犯罪的同時，也能引導政府政策、發揮其深遠的社會價值。

獲頒「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」的林淑瑗，司法官班第61期，分發迄今未滿三年，但在繁重案件壓力下，仍對打擊犯罪充滿熱情與使命感，屢次偵破詐欺、販毒等重大案件；獲獎，不僅是對林淑瑗的檢察官專業能力與工作態度肯定，也鼓舞了桃檢全體檢察官士氣，激勵大家繼續堅守執法崗位，為人民伸張正義，維護社會安定。

桃園地檢署檢察官林淑瑗（右）因破獲全國首例律師自組詐團，勾結公股行庫行員及假幣商境外洗錢案，在法務部前天舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」中，獲年度「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」及有功人員，由部長鄭銘謙頒獎勗勉。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官林淑瑗（右）因破獲全國首例律師自組詐團，勾結公股行庫行員及假幣商境外洗錢案，在法務部前天舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」中，獲年度「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」及有功人員，由部長鄭銘謙頒獎勗勉。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官林淑瑗（右）因破獲全國首例律師自組詐團，勾結公股行庫行員及假幣商境外洗錢案，在法務部前天舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」中，獲年度「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」及有功人員部長鄭銘謙頒獎勗勉。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察官林淑瑗（右）因破獲全國首例律師自組詐團，勾結公股行庫行員及假幣商境外洗錢案，在法務部前天舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」中，獲年度「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」及有功人員部長鄭銘謙頒獎勗勉。記者陳恩惠／翻攝

詐騙集團 詐欺 檢察官

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