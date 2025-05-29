銅原料廠名佳利涉利益輸送上億 林氏家族姊弟移送北檢

國內知名銅原料供應商名佳利金屬工業，被控以聯華鋁業公司進口銅材料，再加價販售給名佳利，導致名佳利受損害達上億元，調查局北機站昨天搜索名佳利公司等處所，約談實際負責人林世強、聯華鋁業負責人林秋君共7人到案，林氏姊弟深夜依背信罪移送台北地檢署複訊。

同案約談包括名佳利財務人員黃美珍、聯華鋁業財務人員楊素梅，目前4人皆由檢察官複訊中。

據調查，名佳利曾公開發行過股票，後因違反證交法被撤銷資格，該公司2022至2024年間，因財務狀況不佳，信用額度也被砍，為籌措資金運轉，林世強先以公司名義向國外原料商進貨，再透過姊姊林秋君的聯華鋁業出具信用狀，由聯華鋁業以高價將原料賣給名佳利，有關係人交易嫌疑，導致名佳利承受損失。

據了解，林世強供稱，因公司無法向銀行借錢，所以才透過姊姊林秋君公司借錢，由聯華鋁業出資代墊貨款，他還支付每噸原料3.5％的利息，雙方交易就是民事借貸，非利益輸送或背信。

據調查，名佳利法人董事為銓昌科技負責人林世強，也是名佳利實際經營者，檢調認為相關被告說詞只是想避開關係人交易。

據調查，林世強也是聯華鋁業大股東，同時為名佳利實際經營者，而林秋君具有實際決策權，認為有關係人交易。