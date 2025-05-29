聽新聞
0:00 / 0:00

銅原料廠名佳利涉利益輸送上億 林氏家族姊弟移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國內知名銅原料供應商名佳利金屬工業，被控以聯華鋁業公司進口銅材料，再加價販售給名佳利，導致名佳利受損害達上億元，調查局北機站昨天搜索名佳利公司等處所，約談實際負責人林世強、聯華鋁業負責人林秋君共7人到案，林氏姊弟深夜依背信罪移送台北地檢署複訊。

同案約談包括名佳利財務人員黃美珍、聯華鋁業財務人員楊素梅，目前4人皆由檢察官複訊中。

據調查，名佳利曾公開發行過股票，後因違反證交法被撤銷資格，該公司2022至2024年間，因財務狀況不佳，信用額度也被砍，為籌措資金運轉，林世強先以公司名義向國外原料商進貨，再透過姊姊林秋君的聯華鋁業出具信用狀，由聯華鋁業以高價將原料賣給名佳利，有關係人交易嫌疑，導致名佳利承受損失。

據了解，林世強供稱，因公司無法向銀行借錢，所以才透過姊姊林秋君公司借錢，由聯華鋁業出資代墊貨款，他還支付每噸原料3.5％的利息，雙方交易就是民事借貸，非利益輸送或背信。

據調查，名佳利法人董事為銓昌科技負責人林世強，也是名佳利實際經營者，檢調認為相關被告說詞只是想避開關係人交易。

據調查，林世強也是聯華鋁業大股東，同時為名佳利實際經營者，而林秋君具有實際決策權，認為有關係人交易。

聯華鋁業公司負責人林秋君遭檢調約談。記者張宏業／攝影
聯華鋁業公司負責人林秋君遭檢調約談。記者張宏業／攝影
銅原料大廠名佳利公司財務人員黃美珍遭檢調約談。記者余承翰／攝影
銅原料大廠名佳利公司財務人員黃美珍遭檢調約談。記者余承翰／攝影
銅原料大廠名佳利實際負責人林世強遭檢調約談。記者張宏業／攝影
銅原料大廠名佳利實際負責人林世強遭檢調約談。記者張宏業／攝影
聯華鋁業公司財務人員楊素梅遭檢調約談。記者余承翰／攝影
聯華鋁業公司財務人員楊素梅遭檢調約談。記者余承翰／攝影

關係 財務 借錢

延伸閱讀

大陸直播主在台灣狂拍學生 新北警長：調查後將移送

銅原料供應商「名佳利」遭檢舉賺價差逾億元 北檢搜索約談7人

新北油畫教師性騷學生辯稱幫按摩 檢起訴

相關新聞

銅原料廠名佳利涉利益輸送上億 林氏家族姊弟移送北檢

國內知名銅原料供應商名佳利金屬工業，被控以聯華鋁業公司進口銅材料，再加價販售給名佳利，導致名佳利受損害達上億元，調查局北...

發文「陳菊走了？」法官認不足以引起恐慌 裁定不罰

監察院長陳菊因腦血管阻塞住院數月，高雄市陳姓女子上月在PTT以「陳菊走了？」為題發文爆卦，警方4小時內火速逮人，依社維法...

北投農會爆賄選疑雲 陳重文1家3人遭約談

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨兵分9路搜索約談11名被告及2名證人，其中包含北市議員陳重文及其父親、北投區農會理事長...

影／捲北投農會賄選案 北市議員陳重文：與我無關會說明清楚

台北市北投區農會爆賄選疑雲，理事長陳思宗及8名理事，陳思宗兒子、北市議員陳重文，及陳重文妻子白惠萍等11人被列被告調查，...

花蓮文化局長涉貪 法官羈押禁見理由曝光

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等遭調查，檢方認定吳勁毅、行政暨文化設施科...

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。