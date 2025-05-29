北投農會爆賄選疑雲 陳重文1家3人遭約談

北投區農會理事長陳思宗（中）昨夜被送往士林地檢署複訊，面對媒體詢問低頭不語。記者李隆揆／翻攝

台北市北投區農會爆賄選疑雲，檢調昨兵分9路搜索約談11名被告及2名證人，其中包含北市議員陳重文及其父親、北投區農會理事長陳思宗，釐清選舉期間是否有交付、收受不正利益而影響選舉情事。

北投區農會表示，尊重司法調查，但基本上不存在賄選狀況，「因大家都是同額選舉，1票就能上，沒有所謂的競爭。」

陳思宗等北投區農會理事，被控今年基層農會改選期間，為求勝選對具選舉權農會成員交付、收受不正利益，士林地檢署指揮調查局北市調查處搜索相關人員住處，約談陳思宗等11名被告及2名證人，調查有無違反農會法「有選舉權者交、收不正利益」。

據了解，此次陳思宗及其餘8名現任理事全列被告，此外，陳思宗兒子陳重文，以及陳重文妻子白惠萍也列被告。偵詢後請回證人及3名被告，陳思宗等8人昨夜陸續被送往士林地檢署，漏夜複訊調查。

面對媒體詢問，陳思宗低頭不語，白惠萍也不回應，陳重文說，「農會案與我無直接關聯，會好好向檢察官說明清楚」。

陳重文先前涉台智光案，去年一審被判有期徒刑8年6月，上訴中。他原遭羈押，一審時聲請具保停押，合議庭裁定以800萬元交保，限制出境出海8個月、限制住居、配戴電子腳鐐、須每日按時手機自拍臉部向科技監控中心報到。如今再捲入北投區農會選舉賄選案，政界、地方議論紛紛。

北投區地方人士指出，陳家近年與農會關係密切，陳重文去年起官司纏身，陳思宗此時參與農會選舉「時機敏感」。