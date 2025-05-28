聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮文化局長涉貪 法官羈押禁見理由曝光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等遭調查，檢方認定吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。法院認為，2人有勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見2個月。

花蓮地方法院指出，依檢察官檢附證據資料，得認吳勁毅涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利等罪；曾俊翔犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、同條例第6條第1項第4款圖利等罪，均屬犯罪嫌疑重大。

法院表示，二人所涉罪名均為最輕本刑5年以上重罪，所述內容也與卷內其他證人證詞有所歧異，且本件尚有許多細節與疑點仍待檢察官調查、釐清，則在被告二人所涉犯罪事實查明真相前，為脫免或減輕自己可能面臨重罪刑責，有可能利用職務地位或與證人間情誼，進而湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人，而有羈押原因。

法院指出，審酌2人身分地位及與證人、共犯間利害或情誼關係，依現今科技設備發達程度，若未予以羈押，實難以其他強制處分防免影響證人、共犯供述純潔性或湮滅潛在證據，經依比例原則衡量，認有羈押2人並禁止接見、通信、受授物件必要。稍早2人已送往看守所。

花蓮檢方認定文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。法院認為，2人有勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見2個月。稍早2人已送往看守所。記者王思慧／攝影
花蓮檢方認定文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。法院認為，2人有勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見2個月。稍早2人已送往看守所。記者王思慧／攝影

貪污 證據 花蓮縣政府

延伸閱讀

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

柯文哲6/2起延押2月 北院：仍有繼續羈押必要

一般性補助款遭統刪 花蓮縣長徐榛蔚：不排除提行政訴願

超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

相關新聞

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施...

花蓮文化局長涉貪 法官羈押禁見理由曝光

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等遭調查，檢方認定吳勁毅、行政暨文化設施科...

影／捲北投農會賄選案 北市議員陳重文：與我無關會說明清楚

台北市北投區農會爆賄選疑雲，理事長陳思宗及8名理事，陳思宗兒子、北市議員陳重文，及陳重文妻子白惠萍等11人被列被告調查，...

中檢票選主任出爐 被徐培菁控「撩妹」張時嘉列前四

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，因中檢長年「塞車」下，今年仍有13人參選，期別橫跨44至51期競爭相對激烈，下午票選出...

一審主任檢察官候選人 偵辦謝宜容2檢獲新北檢推薦

新北地檢署日前針對年度一審主任檢察官候選人進行票選，最後推薦6名優秀檢察官，依票數高低分別為陳錦宗、黃筱文、陳柏文、黃佳...

台北地檢署票選主任檢察官 前3名結果出爐

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，今年共有12名基層檢察官報名，投票時間下午4點截止，第1名是偵辦民眾黨前主席柯文哲席政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。