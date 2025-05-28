花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，被檢方以涉犯貪汙罪嫌重大且有串證之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院晚間8時許裁准。

據了解，吳勁毅涉圖利特定廠商的部份，是2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，標給特定廠商；部份設施沒有驗收，文化局仍在去年4月1日開幕。檢方昨約談任姓業者到案，訊後請回。

檢舉內容指出，吳勁毅初二、十六和三節都要拜拜，並認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，還用業務費核銷、包紅包，將軍府整修還叫廠商出錢；吳勁毅曾要求下屬用公務費繳交公務車違停罰單，甚至開公務車去運動健身。