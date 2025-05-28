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花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見
花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，被檢方以涉犯貪汙罪嫌重大且有串證之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院晚間8時許裁准。
據了解，吳勁毅涉圖利特定廠商的部份，是2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，標給特定廠商；部份設施沒有驗收，文化局仍在去年4月1日開幕。檢方昨約談任姓業者到案，訊後請回。
檢舉內容指出，吳勁毅初二、十六和三節都要拜拜，並認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，還用業務費核銷、包紅包，將軍府整修還叫廠商出錢；吳勁毅曾要求下屬用公務費繳交公務車違停罰單，甚至開公務車去運動健身。
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬指出，調查員昨持法院核發搜索票，至文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚吳勁毅等10人及6名證人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認吳勁毅、曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，晚上法院裁定羈押禁見。
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