聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，被檢方以涉犯貪汙罪嫌重大且有串證之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院晚間8時許裁准。

據了解，吳勁毅涉圖利特定廠商的部份，是2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，標給特定廠商；部份設施沒有驗收，文化局仍在去年4月1日開幕。檢方昨約談任姓業者到案，訊後請回。

檢舉內容指出，吳勁毅初二、十六和三節都要拜拜，並認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，還用業務費核銷、包紅包，將軍府整修還叫廠商出錢；吳勁毅曾要求下屬用公務費繳交公務車違停罰單，甚至開公務車去運動健身。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬指出，調查員昨持法院核發搜索票，至文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚吳勁毅等10人及6名證人到案說明。經檢察官漏夜訊問後，認吳勁毅、曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，晚上法院裁定羈押禁見。

花蓮縣文化局長吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，被檢方以涉犯貪汙罪嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院下午4時30分開聲押庭。記者王思慧／攝影
花蓮縣文化局長吳勁毅與行政暨文化設施科長曾俊翔，被檢方以涉犯貪汙罪嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院下午4時30分開聲押庭。記者王思慧／攝影
花蓮縣文化局長吳勁毅涉圖利特定廠商，得標管理「將軍府1936園區」，不過部份設施沒有驗收完成，文化局仍在去年4月1日開幕。本報資料照片
花蓮縣文化局長吳勁毅涉圖利特定廠商，得標管理「將軍府1936園區」，不過部份設施沒有驗收完成，文化局仍在去年4月1日開幕。本報資料照片

貪汙 花蓮縣政府 文化局

延伸閱讀

一般性補助款遭統刪 花蓮縣長徐榛蔚：不排除提行政訴願

超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

花蓮文化局長涉嫌不法金額500萬 疑用公費找人作法會、開公務車去運動

花蓮文化局長吳勁毅涉嫌貪汙圖利廠商 遭聲押禁見

相關新聞

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等，遭檢調調查搜索，吳勁毅與行政暨文化設施...

花蓮文化局長涉貪 法官羈押禁見理由曝光

花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉，涉嫌圖利特定廠商、公務車私用與小額採購申報不實等遭調查，檢方認定吳勁毅、行政暨文化設施科...

影／捲北投農會賄選案 北市議員陳重文：與我無關會說明清楚

台北市北投區農會爆賄選疑雲，理事長陳思宗及8名理事，陳思宗兒子、北市議員陳重文，及陳重文妻子白惠萍等11人被列被告調查，...

中檢票選主任出爐 被徐培菁控「撩妹」張時嘉列前四

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，因中檢長年「塞車」下，今年仍有13人參選，期別橫跨44至51期競爭相對激烈，下午票選出...

一審主任檢察官候選人 偵辦謝宜容2檢獲新北檢推薦

新北地檢署日前針對年度一審主任檢察官候選人進行票選，最後推薦6名優秀檢察官，依票數高低分別為陳錦宗、黃筱文、陳柏文、黃佳...

台北地檢署票選主任檢察官 前3名結果出爐

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，今年共有12名基層檢察官報名，投票時間下午4點截止，第1名是偵辦民眾黨前主席柯文哲席政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。