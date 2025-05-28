中檢票選主任出爐 被徐培菁控「撩妹」張時嘉列前四

台中地檢署今舉辦調升一審主任票選，因中檢長年「塞車」下，今年仍有13人參選，期別橫跨44至51期競爭相對激烈，下午票選出爐由查獲網媒記者收中資做假民調的吳昇峰奪第一，其次為打詐高手張富鈞、偵辦五億男案的謝怡如，及起訴九州博弈案張時嘉。

中檢今年票選採1人可投4至7票，下午開票結果出爐，公布前7名依序為49期吳昇峰91票、46期張富鈞83票、47期謝怡如71票、49張時嘉68票、44何建寬59票、47期張凱傑52票，及50林思蘋38票。

吳昇峰偵辦前議員冉齡軒詐助理費148萬、台中警察紅白單集體圖利案、網媒記者收中資做假民調違反反滲透法，另他在網紅青青邱姓前夫吸金案中，查出有律師扮司法黃牛，除起訴更坦言有司法官辦案失去健康、病逝，努力未獲民眾信賴，黃牛卻詆毀司法信譽，更是釀國人對司法誤解原因。

張富鈞打詐成績卓越，在峇里島詐騙案一口氣將61名詐團聲押獲准，今年在台、美跨境詐團案中，赴美國就訊證人創下台美司法互助首例，從女嫌手上扣下市價逼近4000萬元的RM鑽表，先前更連破ACE王牌交易、XREX洗錢案，及台中廣三SOGO董座背信、中部百名大學生無卡分期詐騙案。

謝怡如負責偵辦「台中五億高中生案」，偵辦期間窮盡100多項偵查辦法，雖難認夏姓地政士助理殺人，但仍查出他假結婚依偽造文書起訴，經法院判夏1年6月已入獄；她近期也指揮查出環保署環境督察總隊前總隊長李健育朝涉嫌朝女職員性侵猥褻，將李聲押獲准。

張時嘉曾破多明尼加、蒙特內哥羅及土耳其等跨境詐騙機房，前後拿到法眼明察、「國際檢察官協會」傑出檢察官獎，去年偵辦九州集團博弈案，又抓到時任台中市刑大大隊長林明佐洩密貪汙案，起訴集團總裁陳政谷、被稱最美女董座的「徐培菁」等人。

不過，徐培菁5月20日在2名檢察官、法官轉任的律師陪同下開記者會，控訴張時嘉偵訊時撩妹、疲勞訊問，還口出「很想私下跟你成為朋友」等語；對此張時嘉否認，表示可調錄音釐清，而台中地檢、台中高分檢各自表示要介入調查，結果尚未出爐。

中檢事前內部公布5月28日將舉辦一審主任票選，徐女5月20日開記者會指控張，時機敏感，且該案去年5月搜索、8月起訴，目前由台中地院審理中，相關卷證、錄音檔均已移審法院，檢方需耗時行文調錄音，以至於目前真相都仍未明；張內部票選仍列前4，可見檢方支持。