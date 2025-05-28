一審主任檢察官候選人 偵辦謝宜容2檢獲新北檢推薦

新北地檢署日前針對年度一審主任檢察官候選人進行票選，最後推薦6名優秀檢察官，依票數高低分別為陳錦宗、黃筱文、陳柏文、黃佳彥、林佳慧、陳香君，期別從司法官49到52期；依往例約前3名為安全名單，其中陳柏文、黃佳彥為勞發署前北分署長謝宜容貪汙案的偵查檢察官。

這次票選前3名票數，依序為陳錦宗（49期）185票、黃筱文（50期）177票、陳柏文（51期）118票。地檢署選出6人推薦名單後，將交由法務部檢察官人事審議委員會審查。

陳錦宗歷任緝毒、重大刑案、民生及檢肅黑金專組，偵辦過龍潭中科院車載式雷達信號產生器驗收不實圖利廠商案、桃園市議員候選人行賄宗親會案、新北市議會前副議長與新北市政府違章建築拆除大隊長圖利案。

黃筱文歷任智慧財產犯罪、企業犯罪、黑金及緝毒專組，曾偵辦靈骨塔詐騙集團、上市公司宜進實業內線交易案、中華電信內神通外鬼洗手機案，亞礦違法吸金14億案。

陳柏文歷任重大刑案、企業犯罪組、檢肅黑金專組，剛起訴勞動部前北分署長謝宜容貪汙案，還曾辦過雲林縣議長黃凱綠能光電貪瀆案、蘋菓西打總經理背信案，凱羿KY負責人操縱股價和內線交易案等。

4到6名，黃佳彥（51期）曾任檢肅黑金、企業犯罪、重大刑案、民生及緝毒專組，除與陳柏文共同偵辦過謝宜容案，還辦過新北市副議長詐領助理費案，金管會檢查局洩密案、竹聯幫長堂水房洗錢案。

林佳慧（51期）曾任婦幼、公訴、緝毒、黑金及企業專組，偵辦過冠軍磁磚董事長逃漏稅案，微星侵害著作權案、恆毅中學校長背信案，及土城警分局清水派出所長遭毒駕女撞死殉職案。