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台北地檢署票選主任檢察官 前3名結果出爐

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，今年共有12名基層檢察官報名，投票時間下午4點截止，第1名是偵辦民眾黨前主席柯文哲席政治獻金案的唐仲慶，以95高票拿下榜首，第2名是檢察官朱家蓉、獲得93票，第3名檢察官鄭少玨有85票。

偵辦京華城容積獎勵弊案的林俊言，拿下75票，排名第6；由於北檢檢察官人數眾多，依以往票選順位結果，至少要拿到前5名才有機會獲推薦，但林俊言是偵辦京華城案主力，被檢察長王俊力推薦。

這次參加票選的12名檢察官為黃逸帆（司法官43期）、李明哲（司法官44期）、鄭少玨（司法官46期）、林俊言（司法官46期）、郭盈君（司法官48期）、黃惠欣（司法官49期）、李頲翰（司法官49期）、游欣樺（司法官50期）、朱家蓉（司法官50期）、劉韋宏（司法官51期）、唐仲慶（司法官51期）、陳雅詩（司法官52期）。

唐仲慶現為廉政署駐署檢察官，除柯文哲案，也辦過前檢察官張進豐與兒子涉詐欺案，再興國小董事長與校長侵占公款3028萬元案等。

朱家蓉警大出身，偵辦過歐司瑪「假綠能」吸金詐騙案、國民黨「罷雙吳四騎士」偽造文書案，聲押北市黨部前主委黃呂錦茹獲准；另偵辦過前立委立委廖國棟向光電業者索賄案。

鄭少玨偵辦國內首起「台版地面師」案，詐騙往生獨居老人不動產，另偵辦泰山企業前董座掏空案。

票選第4名李頲翰，拿下84票，第5名黃惠欣拿下79票。此次票選推薦主任檢察官，北檢共有167名檢察官可投票，總領票數147張，投票率88%，有5張無效票，票選結果由檢察長王俊力送法務部。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭少玨。記者張宏業／攝影
台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭少玨。記者張宏業／攝影

檢察官 投票率 司法官

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