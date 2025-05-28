少年被打到臉腫「不想再搭公車」 惡保全遭判拘役55天
董姓男子去年從新北汐止搭乘公車時，細故徒手毆打14歲少年，少年面部受傷腫脹，返家後表示「不想再搭公車」，家人發現異狀報案提告，案經士檢起訴，士林地院依成年人故意對少年傷害罪判董男拘役55日。
起訴指出，47歲董男去年6月28日中午1時許，在新北汐止搭乘711路公車，因細故與少年爭吵，徒手毆打致少年右臉挫傷；少年返家右臉腫脹，晚間向家人說明，搭車返家途中遭毆打，之後不想再搭乘公車上下學，家人7月1日帶少年就醫驗傷、報案提告。
判決指出，案發時少年身穿中學制服，董男可知少年未成年，2人互不相識，董男卻在公車徒手毆打少年成傷，犯後坦承犯行，雖有意和解，但少年父母求償20萬元，董男僅願賠償3萬4642元，後續未能達成和解。
法官考量董男智識程度、經濟狀況，平時從事保全工作等情，審結依成年人故意對少年犯傷害罪處拘役55日。
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