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女主播嘲諷政治時事情境 男批「敗類」判罰3千元
曹姓男子不滿電視台主播王女在節目中模仿柯文哲妻子陳佩琪存錢60次情境，在網路論壇相關貼文下留言辱罵「一群敗類」、「Ｘ的沒教養女人公然電視上當全民面前犯Ｘ」，王女知悉後提告，案經起訴，士林地院審結依公然侮辱罪判罰3000元，易服勞役以1000元折算1日。
起訴指出，44歲曹男去年9月13日下午4時許在網路論壇中，一篇名為「王某某臭陳PG臭得好好笑」的文章下方留言「有什麼好笑的，只看到一群敗類」、「Ｘ的沒教養的女人公然電視上當著全國人民面前犯Ｘ」等，王女發現後報警提告，台北市南港分局警方調查送辦後，士林地檢署偵結依公然侮辱罪嫌起訴曹男。
判決指出，曹男對網路文章有不同意見，卻未以適當方式評論，在不特定多數人可見之處以貶損他人名譽的用語留言侮辱王女，兼衡曹男犯後坦承犯行，未與王女和解，曹男以擔任資訊工程師為業，考量其智識程度、經濟狀況等情，審結依公然侮辱罪判罰3000元。
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