快訊

豆乳雞攤立牌「請別講台語」遭出征 里長：很可憐…1周沒擺攤了

榜首放棄台大電機！學霸男神徐伯均如今在美國名校教書

拒絕車廂「擴音仔」！英國擬修法重罰乘客搭車放擴音

行政執行署台南6/3拍賣漁船 7萬8千元起拍

中央社／ 台南28日電

法務部行政執行署台南分署將於6月3日舉辦動產拍賣會，拍賣物中有一艘偵查中扣押漁船，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅新台幣7萬8000元。

行政執行署台南分署今天發布新聞稿指出，此次拍賣物中有台南分署受理台南地檢署囑託拍賣偵查中扣押，停放於海巡署安平漁港安檢所公務碼頭的「進漁滿號」漁船一艘，將以喊價方式公開拍賣，起拍價僅7萬8000元。

台南分署表示，此艘拍賣漁船船籍港為蘇澳港，總噸位為53.37噸動力漁船，船長20.23公尺，船寬4.6公尺，有意競標者應事先詳細了解拍賣公告記載內容，另外，為增加民眾出價意願，已於23日上午帶領2組民眾近距離觀看漁船。

台南分署指出，6月3日舉辦的動產拍賣會，拍賣物品除了漁船外，還有豐田RAV4休旅車等多輛汽機車、商標權等進行競標，當天上午9時30分起開始登記，10時正式競價拍賣。

海巡署 拍賣會 台南

延伸閱讀

關子嶺紫雲殿後方山坡地不法開發 南市府說話了

他販賣大量煙火遭罰均不繳錢 土地被查封將拍賣就繳清

隱匿財產逃不掉 執行官查明藝品店老闆繳清250萬欠稅

退伍軍人赴陸言行辱國家尊嚴 退輔會擬修法再限縮退休待遇

相關新聞

柯文哲6/2起延押2月 北院：仍有繼續羈押必要

北院審理京華城等案，裁定前台北市長柯文哲自6月2日起延押2月。北院今天公開裁定指出，本案尚需相當時間審理，案情仍有晦暗不...

高虹安涉誣告案出庭 被問柯文哲延押問題未回應

遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，高等法院今天開庭。高虹安進入法院前，被問柯文哲...

台北地檢署票選主任檢察官 前3名結果出爐

台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，今年共有12名基層檢察官報名，投票時間下午4點截止，第1名是偵辦民眾黨前主席柯文哲席政...

高虹安VS陳時奮 誣告官司 高的指導教授願提供意見給高院

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為她的博士論文確有抄襲...

女主播嘲諷政治時事情境 男批「敗類」判罰3千元

曹姓男子不滿電視台主播王女在節目中模仿柯文哲妻子陳佩琪存錢60次情境，在網路論壇相關貼文下留言辱罵「一群敗類」、「Ｘ的沒...

「犯罪所得」是什麼意思？

劉某在詐騙集團擔任一線工作，騙取被害人人民幣12萬3,000元（約新台幣53萬元）。劉某分到新台幣7,000元。東窗事發後，劉某坦承犯行，並繳出7,000元贓款。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。