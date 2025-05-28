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高虹安涉誣告案出庭 被問柯文哲延押問題未回應

中央社／ 台北28日電

新竹市前市長高虹安（中）下午因污告陳時奮案，前往台北高等法院開庭。聯合報系記者曾原信／攝影
新竹市前市長高虹安（中）下午因污告陳時奮案，前往台北高等法院開庭。聯合報系記者曾原信／攝影
遭停職的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，一審判刑10月，經上訴，高等法院今天開庭。高虹安進入法院前，被問柯文哲在京華城案遭延押2個月的看法，她並無回應。

全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪；陳時奮獲不起訴處分後，自訴高虹安誣告罪嫌。

一審台北地方法院判決指出，高虹安明知博士論文有抄襲期刊論文情事，陳時奮發文指控內容與事實並無相悖，竟對陳時奮提告，具誣告的直接故意，依誣告罪判處10月徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，高虹安做無罪答辯，主張沒有捏造證據，並沒有誣告，陳時奮則請求重判。

二審今天再度開庭，高虹安進入法院前，面對媒體提問，民眾黨前主席柯文哲在京華城案遭延押2個月的看法，她並無回應，快步走進法院。

高虹安 陳時奮 誣告

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