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銅原料供應商「名佳利」遭檢舉賺價差逾億元 北檢搜索約談7人
國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業，遭檢舉涉以聯華鋁業公司進口銅材料，加價販售給名佳利，4年損害名佳利利益高達逾億元。台北地檢署今指揮調查局搜索名佳利等2家公司，約談林氏家族負責人姊弟等5名被告、2名證人到案。
名佳利1978年成立，具47年歷史，2003年撤銷公開發行，資本額26億6000萬元，主要提供銅及銅合金製品專業材料製造、研發與行銷，及相關原物料的買賣，其所開發產品被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域。
名佳利經營權為林氏家族掌權，董事長為法人，因而避開關係人交易爭議，名佳利法人董事為銓昌科技公司，銓昌科技負責人林男也是名佳利實際負責人，而聯華鋁業公司負責人則為林男胞姊。
檢方掌握，名佳利是國內第二大銅原料供應商，卻從中設立聯華鋁業進口銅原料，聯華鋁業加價賣給名佳利，供家族賺價差牟利，2022年至2024年間，損害名佳利高達逾億元。
台北地檢署今指揮調查局北部地區機動工作站偵辦林姓家族等被告涉嫌背信罪，搜索林姓負責人、名佳利、聯華鋁業等7處所，通知林姓被告等5人及證人2人到場查證。
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