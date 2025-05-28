銅原料供應商「名佳利」遭檢舉賺價差逾億元 北檢搜索約談7人

國內第二大銅原料供應商名佳利金屬工業，遭檢舉涉以聯華鋁業公司進口銅材料，加價販售給名佳利，4年損害名佳利利益高達逾億元。台北地檢署今指揮調查局搜索名佳利等2家公司，約談林氏家族負責人姊弟等5名被告、2名證人到案。

名佳利1978年成立，具47年歷史，2003年撤銷公開發行，資本額26億6000萬元，主要提供銅及銅合金製品專業材料製造、研發與行銷，及相關原物料的買賣，其所開發產品被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域。

名佳利經營權為林氏家族掌權，董事長為法人，因而避開關係人交易爭議，名佳利法人董事為銓昌科技公司，銓昌科技負責人林男也是名佳利實際負責人，而聯華鋁業公司負責人則為林男胞姊。

檢方掌握，名佳利是國內第二大銅原料供應商，卻從中設立聯華鋁業進口銅原料，聯華鋁業加價賣給名佳利，供家族賺價差牟利，2022年至2024年間，損害名佳利高達逾億元。