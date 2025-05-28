8軍人缺錢上鉤賣國軍情報「均認罪」 他最重被判10年2月

許姓兄弟結識在澳門擔任賭場廳主「龍哥」等人，在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求現役軍人，涉蒐集我國軍事情報，許姓兄弟檔等15人及蔡姓等8名軍人共23人均認罪，分別依為大陸地區發展組織罪及收受賄賂罪論處，其中蔡姓軍人被判10年2月最重。

台南高分院指出，許姓兄弟等15人各犯為大陸地區發展組織罪，許姓兄弟分處7年10月、7年4月，其餘分處5年6月至1年6月不等徒刑，其中黃、蔡、林姓男子3人均宣告緩刑5年，各向國庫支付18萬元、15萬元、20萬元。

此外，蔡姓男子等8人時任現役軍人各犯公務員違背職務之行為收受賄賂罪，各處10年2月至2年6月不等徒刑，均宣告褫奪公權3年或6年。

檢方指出，許姓兄弟檔，因哥哥多次前往澳門賭博，且至大陸地區廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區擔任保全。2021年9月間，因大陸地區以科技公司及法律事務所等公司行號作為掩護，派遣綽號「龍哥」、「威哥」及「施總」等人利誘許姓兄弟檔，協助在台灣地區收集、交付國防秘密文書及軍事相關資訊，以及吸收我國現役軍人發展組織等，並應允給付高額工作費。

許姓兄弟檔為牟取「龍哥」等人給付高額工作費，哥哥同意配合「龍哥」等人掛名為科技公司銷售主管，並以該公司作為據點，邀弟弟在台灣地區分工合作，前期先由「龍哥」等人資助弟弟於2022年1月18日，在高雄市前鎮區設立公司作為聯繫地點。

許姓兄弟檔等15人自同年1月間起，共同為大陸地區派遣「龍哥」等人在台灣地區發展組織，及收集、交付國防應秘密文書。

檢方指出，蔡姓男子等8人均為時任現役軍人，竟為圖牟取個人私利，對於違背其等職務行為，收受賄賂，同意加入許姓兄弟檔等人組織，共同替大陸地區所派遣「龍哥」等人收集、交付國防應秘密文書以換取報酬。