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「陳菊走了？」她傳訊息4小時被送辦 法官裁定不罰：單純詢問

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名陳姓女子上月22日在PTT八卦板發文爆卦稱「陳菊走了？」遭高雄市警方火速在4小時內逮人依社維法送辦，但經高雄地院法官審理，認為她只是就網路流傳的未經查證的消息表達個人疑惑，內文語句多以問號作結，不足使人產生恐慌或激憤，因此裁定不罰。

裁定書指出，陳姓女子今年4月22日晚上7點43分在PTT「Gossiping」八卦版發文爆卦，標題稱「陳菊走了？」內文更提及「剛剛脆有人爆料，陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」等不實訊息，一度引發社會高度關注，警方因此獲報循線查到她，並依涉嫌違反社維法移送裁罰。

社維法規定中提到，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但解釋上，散布謠言必需要達到使公眾心生畏懼、恐慌、激憤等心理狀態，或因而造成公眾採取不理性行為才算。

不過陳女遭移送後，始終堅決否認有散布謠言的行為，並辯稱她當時只是想單純詢問陳菊死訊此事真實性，才會在八卦板上發文，且發文半小時後就請求八卦版主刪文，因此主張貼文不可能會影響社會安寧。

法官認為，陳女在發文時，從標題及貼文內容文句的句尾都反覆以問號作結，就說明陳女也知道自己的消息真偽有待查證，僅意在就尚未獲得證實的內容在網路論壇上表達個人疑問，或想跟其他網友進行討論。

法官指出，移送機關雖引用網路新聞資料，主張陳女的行為言論引起社會高度關注及多位民眾留言，但看留言，充其量僅能認為貼文引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋認為該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或不理性，因此不足以認定陳女散布謠言，裁定不罰。

網友在PTT發文問「陳菊走了？」，遭高雄市三民一警分局在4小時內火速通知到案送辦。記者巫鴻瑋／翻攝
網友在PTT發文問「陳菊走了？」，遭高雄市三民一警分局在4小時內火速通知到案送辦。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 陳菊 網路

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