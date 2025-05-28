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淡水警「大外割」壓制闖紅燈行人 改判無罪確定

中央社／ 台北28日電

新北市淡水警分局吳姓員警發現行人闖紅燈，上前勸導時遭辱罵，雙方拉扯時以柔道「大外割」將其壓制。二審今天認定，吳男依當時情境進行壓制的強制力符合規定，改判無罪確定。

檢方起訴指出，民國112年4月13日下午3時許，吳姓員警巡邏時行經淡水中山北路一段與大信街24巷口，發現高姓男子步行闖紅燈，並逕自穿越行人穿越道。

吳員隨即上前勸導並要求高男出示身分證件，高男卻不予理會欲離開現場，吳員阻擋其離去；高男不滿出言辱罵「不要玩這個啦、你神經病喔」等語並欲離去，吳員見狀上前抓住手腕制止，高男仍不斷移動身體、要求吳員將手放開。吳員以柔道「大外割」壓制高男，並於事後將高男送辦。

高男提告指出，他沒有闖紅燈，走到一半號誌才變化，因吳員的壓制動作導致左側脛骨骨折及左側腓股骨骨折等。吳員則辯稱，高男腳傷是舊傷，依當時情況採取「大外割」壓制，已屬最小侵害手段。士檢將吳員及高男起訴。

一審士林地方法院認定吳姓員警執行公務時，不思以合理手段處理，率然以逾越必要程度的手段，依公務員假借職務機會犯傷害罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年，給付高男新台幣3萬元；另依侮辱公務員罪判處高男拘役10日，緩刑2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天改判吳姓員警及高男均無罪。全案確定。

二審指出，警察在選擇運用強制力時，得以依據現場所面臨的情境或相對武力的層級作判斷，可遵循「強制力控制層級表」；本件情境為高男闖紅燈，不僅對吳姓員警的告知不予理會，且有意離開現場，吳姓員警為查證他的身分，於遇抗拒時可使用強制力，再加上高男以輕蔑、諷刺的言詞，符合「現行犯」要件。

二審合議庭認為，吳姓員警在不得已的情況下，捨棄使用警棍、辣椒水等對人體危害性較大的器具，採取危害較小的警察逮捕術（即大外割）制伏高男，符合「強制力控制層級表」的判斷準據，並未逾越必要程度，本件不成立傷害罪。

至於高男部分，合議庭審酌侮辱公務員罪的成立要件， 應限於行為人對公務員當場侮辱行為是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形。

二審指出，本件高男主觀上認為自己並沒有闖紅燈、沒有配合查驗身分的義務，才出於一時情緒反應而辱罵，並沒有妨害吳姓員警公務執行，不符合侮辱公務員罪的要件。

闖紅燈 公務員

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