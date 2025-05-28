不只股票、奢侈品…還有汐科、關渡等土地 6月3日法拍快來搶

行政執行署士林分署上周配合北檢，拍賣台雅集團故董事長沈裕雄遭詐逾50億元案，從犯嫌羅女處查扣的大量奢侈品，最終拍定106標共拍出1407萬餘元；今再預告6月3日將拍賣土地、汽車、股票、精品女裝等，呼籲民眾踴躍參與。

士林分署表示，此次將拍賣新北市汐止區高爾夫球練習場停車場兩筆土地，坐落汐科生活圈精華地段，底價分別為96萬及5300元；另有台北市北投區關渡段土地（ 面積為112平方公尺，權利範圍為92/100），底價2260萬元，地點鄰近關渡國中、關渡公園，投資休閒兩相宜；此外還有台北大同、新北八里、三芝等共17筆土地。