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花東法拍熱門物件 知本溫泉區32套房第2次拍賣打8折

中央社／ 花蓮縣28日電

行政執行署花蓮分署6月3日將舉行「123全國聯合拍賣會」，其中台東知本溫泉區的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，底價再打8折，最低價來到新台幣62萬7000多元，為法拍熱門物件。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布訊息表示，知本溫泉區的「逸軒溫泉天廈大樓」在5月第1次拍賣會中，就有民眾以通訊投標方式搶標，當時以108萬2000元拍定。

這次拍賣其餘32間套房，底價再打8折，最低價至62萬7130元起，歡迎民眾進場搶標。6月3日舉行拍賣會，當日下午2時30分起開放不動產現場投標，3時開標；沒空到場民眾，可上官網，以通訊投標方式參與競標。

花蓮分署指出，最受關注的「逸軒溫泉天廈大樓」套房，前3標位於後棟（台東卑南鄉龍泉路53巷5號門牌），其餘29標位於前棟（台東縣卑南鄉龍泉路53巷3號門牌），底價視套房及基地持分面積大小而定。

為使資訊更加透明，每間套房均提供線上360度環景圖，讓有意應買民眾可以不必出門、不受時空限制，隨時隨地都可從網路上，清楚掌握每間套房室內隔局與實際屋況；其他更多法拍物件及資訊，可上官方網站拍賣公告查詢系統查詢。

溫泉 套房 台東

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