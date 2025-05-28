快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

聽新聞
0:00 / 0:00

司法高層異動 簡慧娟接中高行院長、司法院3廳長調最高院

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院6月3日將召開本年度第4次人事審議委員會，其中最高行政法院法官簡慧娟擬調台中高等行政法院院長，司法院司法行政廳廳長高玉舜、新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清調派台灣高等法院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務。

簡慧娟曾任司法院行政訴訟及懲戒廳廳長，2020年任內行政訴訟法增訂「都市計畫審查程序」專章，新法上路後，發布的都市計畫如民眾認為違法、損害權益，可以在都市計畫發布1年內向法院提起行政訴訟。她表示，新法可使人民財產權、訴訟權受及時、有效、完整的保障，還有預先解決紛爭、促進人民權利保障、貫徹依法行政等重大意義。簡慧娟的丈夫為法務部長鄭銘謙，兩人在新竹任職時結緣。

除了司法高層大搬風，最高法院調辦事法官黃斯偉、李麗珠、黃潔茹分別遷調宜蘭、基隆、苗栗地院院長。

高院法官徐福晋、林玉珮、王本源、汪梅芬、江翠萍與台南高分院法官蔡憲德，擬調派最高法院法官。

另外，高院庭長石有爲、黃書苑、劉又菁、宋松璟、吳秋宏、法官學院主任秘書陳秀貞、高院法官游士珺、許泰誠、林柏泓、陳芃宇、高雄高分院庭長蘇姿月，擬調派最高法院辦理審判事務。

台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官鍾啟煒、梁哲瑋、楊坤樵、羅月君、李明益、廖建彥，擬調最高行政法院辦事。

高院法官楊舒嵐、高雄高分院法院廖珮伶調判司法院民事廳辦事，高院法官顧正德調司法院刑事廳副廳長、北高行高等行政訴訟庭法官鄭凱文擬調行政訴訟及懲戒廳副廳長、新北地院法官黃繼瑜調少年及家事廳副廳長，北高行法官林敬超調行懲廳辦事。

台北地院法官黃愛真調憲法法庭研究法官，高院法官汪怡君調法官學院主任秘書，高院法官廖慧如調法官學院辦事。

司法院下周將召開本年度第4次人事審議委員會，最高行政法院法官簡慧娟擬調台中高等行政法院院長。資料照片。記者王宏舜／攝影
司法院下周將召開本年度第4次人事審議委員會，最高行政法院法官簡慧娟擬調台中高等行政法院院長。資料照片。記者王宏舜／攝影

都市計畫 最高法院 司法院

延伸閱讀

防止毒害青少年...中正大學辦研討會 鄭銘謙：每年編龐大防制基金

破獲首起公股行庫人員參與詐團案 桃檢檢察官獲法務部表揚

優化光電申設程序 經部建透明專區可查案場資訊

影／杜絕營建產出物非法棄置 環境、法務及內政部聯合推出四大對策

相關新聞

「陳菊走了？」她傳訊息4小時被送辦 法官裁定不罰：單純詢問

高雄市一名陳姓女子上月22日在PTT八卦板發文爆卦稱「陳菊走了？」遭高雄市警方火速在4小時內逮人依社維法送辦，但經高雄地...

影／台中27歲女賊飲料店摸走現金5千元 行竊過程被拍下

台中市大里區塗城路的一間飲料店上午10時許遭一名陌生女子徒手行竊，損失約5千元。案經警方調閱監視循線追查，下午1時許將該...

北投區農會爆賄選案 檢調搜索9處帶回11人偵訊中

台北市北投區農會傳出賄選風波，士林地檢署今指揮調查局人員搜索9處帶回11名被告偵辦，其中包含北投區農會理事長陳思宗，據悉...

李俊俋公務車送愛犬遭告發 律師：可能涉及貪汙圖利罪

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬去寵物美容沙龍，律師呂俊杰表示，即使李稱油料、保險都是自行負擔，仍可省去叫...

不只股票、奢侈品…還有汐科、關渡等土地 6月3日法拍快來搶

行政執行署士林分署上周配合北檢，拍賣台雅集團故董事長沈裕雄遭詐逾50億元案，從犯嫌羅女處查扣的大量奢侈品，最終拍定106...

無照比照酒駕 北市交通局長贊同：地方加強稽查

雙北近期發生高齡駕駛釀成的交通事故，交通部長陳世凱透露，未來擬把無照駕駛視為酒駕重罰。北市交通局長謝銘鴻今出席道路交通安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。