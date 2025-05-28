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司法高層異動 簡慧娟接中高行院長、司法院3廳長調最高院
司法院6月3日將召開本年度第4次人事審議委員會，其中最高行政法院法官簡慧娟擬調台中高等行政法院院長，司法院司法行政廳廳長高玉舜、新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清調派台灣高等法院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務。
簡慧娟曾任司法院行政訴訟及懲戒廳廳長，2020年任內行政訴訟法增訂「都市計畫審查程序」專章，新法上路後，發布的都市計畫如民眾認為違法、損害權益，可以在都市計畫發布1年內向法院提起行政訴訟。她表示，新法可使人民財產權、訴訟權受及時、有效、完整的保障，還有預先解決紛爭、促進人民權利保障、貫徹依法行政等重大意義。簡慧娟的丈夫為法務部長鄭銘謙，兩人在新竹任職時結緣。
除了司法高層大搬風，最高法院調辦事法官黃斯偉、李麗珠、黃潔茹分別遷調宜蘭、基隆、苗栗地院院長。
高院法官徐福晋、林玉珮、王本源、汪梅芬、江翠萍與台南高分院法官蔡憲德，擬調派最高法院法官。
另外，高院庭長石有爲、黃書苑、劉又菁、宋松璟、吳秋宏、法官學院主任秘書陳秀貞、高院法官游士珺、許泰誠、林柏泓、陳芃宇、高雄高分院庭長蘇姿月，擬調派最高法院辦理審判事務。
台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官鍾啟煒、梁哲瑋、楊坤樵、羅月君、李明益、廖建彥，擬調最高行政法院辦事。
高院法官楊舒嵐、高雄高分院法院廖珮伶調判司法院民事廳辦事，高院法官顧正德調司法院刑事廳副廳長、北高行高等行政訴訟庭法官鄭凱文擬調行政訴訟及懲戒廳副廳長、新北地院法官黃繼瑜調少年及家事廳副廳長，北高行法官林敬超調行懲廳辦事。
台北地院法官黃愛真調憲法法庭研究法官，高院法官汪怡君調法官學院主任秘書，高院法官廖慧如調法官學院辦事。
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