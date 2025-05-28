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酒店女殺男友水泥封屍判27年定讞 冷血不認罪、拒賠償

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市酒店小姐蔡嘉樺和陳姓男友因金錢、感情糾紛，殺害陳將屍體裝桶用水泥封屍，陳人間蒸發2年多才被發現，法院刑事依殺人等罪判蔡27年定讞，陳的母親、女兒再求償811萬元，蔡女仍否認殺人、拒絕配賠償；民事一審判蔡應給付2人449萬元，可上訴。

警方2022年10月26日在神岡區鐵皮工廠發現桶屍，確認死者是3年前就通報失蹤的陳男，陳2019年3月5日失蹤前仍蔡女（34歲）入住汽車旅館，隨後人間蒸發。

檢方依蔡女承租桶屍所在的神岡廠房，且事前購買打漿電鑽、保潔墊、塑膠袋，和陳遭棄屍物品相符，查出陳男失蹤後，蔡女還盜用他電話傳給陳的女兒、於債務和解書上偽簽陳姓名，製造陳仍在世假象，依殺人等罪嫌起訴她。

台中地院國民法庭審理時，蔡女則堅稱「我沒做的事就是沒有」主張無罪；但國民法庭依證人證述、手機通聯基地台位置、汽車旅館住宿紀錄等，加上陳遺體發現的神岡廠房是蔡女承租，蔡還購買封屍器具，認為蔡犯行明確，依殺人等罪判她27年，上訴經二、三審駁回定讞。

死者陳男的母親、女兒提民事訴訟，主張蔡女嚴重侵害身為母親、子女權利，造成精神痛苦，依扶養、精神撫慰金等，一共向蔡求償811萬3894元。

蔡女抗辯稱，我否認殺害陳男，拒絕給付賠償。

民事庭審理時，負責鑑定的法醫證稱，當時陳男被裝在橘色桶子內遭水泥封屍，屍體移出後外層有塑膠袋、布包裹，警察在現場一層一層拔開，發現屍體偏瘦大約50公斤，但因腐敗、水泥擠壓看不出五官，經採集DNA親屬鑑定確認身分，雖無法確認死亡原因，但認定屬「他殺」。

民事庭也認為，綜合證據顯示她購買塑膠桶、水泥攪拌器封屍，難認陳遭殺害與她無關，蔡否認殺人也沒提出有利證據，蔡也是最後接觸到陳男的人，還冒用陳手機傳訊給陳女兒，製造陳仍在世假象。

民事庭審酌，陳男女兒年幼喪父、陳母老年喪子，並斟酌扶養、喪葬費等，一共判蔡女應給付陳的母親、女兒一共449萬6765元。

酒店小姐蔡嘉樺（右）殺死男友將屍體裝桶用水泥封屍，刑事依殺人等罪判她27年定讞，但她仍不認罪、拒絕賠償家屬。圖／報系資料照
酒店小姐蔡嘉樺（右）殺死男友將屍體裝桶用水泥封屍，刑事依殺人等罪判她27年定讞，但她仍不認罪、拒絕賠償家屬。圖／報系資料照

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