北市街友偷腳踏車當代步工具 落網辯：有聲音告訴我可騎走

李姓男子是街友，常鎖定路上沒上鎖的腳踏車，逕自偷騎走，警方根據他身形特徵，月初在路上巡邏時巧遇見他，上前盤查時，他辯稱，「我不是偷，是有一個聲音告訴我可以騎走」。員警發現他還身背竊盜通緝，當場逮捕解送歸案。

警方調查，李男（44歲）戶籍在高雄，北上生活後成為街友，常在路邊偷走他人未上鎖的腳踏車當成代步工具，習慣騎一騎就棄置在路邊，大安區、中正區近期都有他的行竊紀錄。

警方調閱監視器畫面發現他身影，孰料因他街友身分常找不到他，中正二分局思源街派出所9日在汀州路三段巡邏，發現一名男子騎腳踏車形跡可疑，上前盤查。

李男面對員警詢問推三阻四，沒想到員警細看發覺「他好像就是一直在找的李男」，請他出示身分並詢問他是否偷竊腳踏車，李男見被識破，只好配合，辯稱「我不是偷，是有一個聲音告訴我可以騎走腳踏車」。