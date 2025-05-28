台中里長邊騎機車邊對議員比中指 公然侮辱判拘役20日
台中南區國光里長廖胤凱前年底在崇德殯儀館時，因遇到民進黨市議員陳雅惠穿著競選背心、替同黨議員江肇國助選立委，廖邊騎機車邊朝陳比中指；法院勘驗畫面，認定廖男的手勢足以貶損陳女人格，依公然侮辱罪判廖拘役20日，可上訴。
江肇國當時在臉書寫下，沒有一個人應該為了幫他而承受這種侮辱，陳雅惠跟他說，她因為替他助選，穿他的助選背心時，被羅廷瑋團隊的副主任廖胤凱公然比中指挑釁，這篇貼文並附上當時廖男邊騎機車，左手比中指的畫面。
陳雅惠提告主張，2023年11月28日她到崇德殯儀館參加民眾告別式，早上10點多廖胤凱騎機車離開會場，途經殯儀館懷賢廳見她跟人聊天，竟當眾朝她比中指，對廖提告公然侮辱。
台中地院審理時，廖否認公然侮辱，辯稱自己沒有公然侮辱意圖，他當時是對貨車司機比的，要跟司機打招呼道謝，不是對陳雅惠比的，他也沒看到陳在旁邊，若有比中指，那也是時間短暫，並非持續隨意謾罵。
陳雅惠證稱，廖經過時有跟他對到眼神，廖也有看到她，對方騎機車經過就朝她比中指，並快速離去；法院勘驗監視器，可見廖經過陳後，舉起左手朝陳所在位置比中指，與陳證詞相符，反觀廖辯稱再向貨車司機打招呼，但貨車其右側，廖卻用左手比身體左方，不採信其辯詞。
中院指出，廖比中指侮辱陳，是一般通念上足以貶損他人人格、社會評價的負面手勢，隱含抽象謾罵，也是單純嘲諷、輕蔑、鄙視或使他人難堪手勢，就算時間短暫，但並無益於公共事務思辯，已逾越一般人可合理忍受範圍，已屬侵害名譽權行為。
中院說，廖恣意在公共場合對陳比中指，犯後否認、沒和解，考量一切情狀後依公然侮辱罪判他拘役20日，得易科罰金。
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