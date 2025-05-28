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花蓮文化局長涉嫌不法金額500萬 疑用公費找人作法會、開公務車去運動

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮文化局被檢舉將軍府景點圖利廠商等，不法金額約有500萬元，局長吳勁毅及行政暨文化設施科長曾俊翔等10多人昨被檢調廉帶回偵訊，更多次找認識的廟務人員作法會，用業務費核銷等，檢方訊後依貪汙等罪嫌，聲請吳勁毅、曾俊翔羈押禁見，地方法院預計下午4時30分地方法院開聲押庭。

據檢舉內容指出，2023年文化局開標「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」標案，吳勁毅涉嫌將「將軍府1936園區」標給特定廠商；初二、十六三節都要拜拜，並認為局裡鬧鬼，多次指定古姓廟婆作法淨化，還用業務費核銷，包紅包給廟婆，將軍府整修還叫廠商出錢。

檢舉內容質疑，將軍府消防與其他內部設備審查沒有通過，也指稱吳勁毅曾要求下屬用公務費繳交公務車違停罰單，甚至開公務車去運動健身等非公務行程。

地檢署指出，由檢察官蕭百麟偵辦花蓮縣文化局長吳俊毅等人，涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，於昨天指揮法務部廉政署北部地區調查組、法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站，持法院核發搜索票，至文化局等16處執行搜索，並通知及傳喚吳俊毅等10人及6名證人到案說明。

地檢署主任檢察官廖榮寬表示，此案接獲各種情資，經檢察官漏夜訊問後，認吳勁毅、曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。田姓、劉姓、吳姓、楊姓、沈姓被告，交保3萬元至5萬元不等；其餘被告則請回。

其中，田姓被告為藝文推廣科長，劉姓、吳姓被告是行政科約雇人員，楊姓、沈姓則是廠商，沈、劉案由為公務員登載不實，楊案由偽造文書，吳與田則是貪汙；另任姓、蔡姓廠商、古姓廟婆均請回。

花蓮市美崙溪畔旁「將軍府1936園區」標案遭人檢舉疑似圖利廠商，經檢方昨天漏夜偵訊，文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔遭聲押。本報資料照片
花蓮市美崙溪畔旁「將軍府1936園區」標案遭人檢舉疑似圖利廠商，經檢方昨天漏夜偵訊，文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔遭聲押。本報資料照片
花蓮縣新任文化局長吳勁毅（右）於2020年接任，當時縣長徐榛蔚（左二）見證。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣新任文化局長吳勁毅（右）於2020年接任，當時縣長徐榛蔚（左二）見證。圖／花蓮縣政府提供
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，認文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，認文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

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