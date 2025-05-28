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借貸兄弟檔收買國軍情蒐 8名軍人分判10年2月至2年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

許姓兄弟結識在澳門擔任賭場廳主「龍哥」等人，在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求現役軍人，涉蒐集我國軍事情報，檢方依涉國家安全法等起訴許姓兄弟及蔡姓8名軍人共23人，台南高分院今判許姓兄弟7年10月、7年4月，另蔡姓等8名軍人分判10年2月到2年半。

高分檢指出，接獲由國防部軍事安全總隊發掘，經法務部調查局國家安全維護工作站初步查證後報請偵辦，許姓兄弟等人涉犯外患、國家安全法等案件，先後執行4波搜索行動，共計29個處所，扣得作案用行動電話、電腦主機硬碟與隨身碟，及9項軍事機密資料、1項公務秘密資料等物。

檢方調查，許姓兄弟因多次前往澳門及大陸地區廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區，而於2021年 9月間，結識在澳門擔任賭場廳主，同時在珠海橫琴專區設置公司行號作為掩護，實則從事我國軍事情報收集工作的「龍哥」、「威哥」等人。

許姓兄弟為牟取龍哥等人給付高額工作費，自2022年1月間起，以每吸收1名現役軍人可獲得2千元至3萬元不等報酬，利誘孫等13人，共同在台灣地區發展組織吸收現役軍人，刺探、收集軍事機密及軍事相關資訊。

許姓兄弟分別在網路刊登軍人借貸廣告或找當鋪業者合作，藉以吸引有借貸需求現役軍人與其聯繫，伺機吸收現役軍人蔡等21人交付軍人身分證、餉條及在軍營偷拍或夾帶軍事機密等資訊。

事成後，許姓兄弟及孫將收集各項機密資料翻拍後，以手機通訊軟體傳送給龍哥等人，再給付現役軍人每月或每次等同軍餉賄賂。

據統計，許姓兄弟犯罪所得高達397萬5731元、孫為26萬6400 元。另現役軍人蔡等8人各分得1萬元至19萬3736元不等。

台南高分院今判許姓兄弟7年10月、7年4月，另蔡姓等8名軍人分判10年2月到2年半，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院今判許姓兄弟7年10月、7年4月，另蔡姓等8名軍人分判10年2月到2年半，可上訴。圖／本報資料照

軍人 兄弟

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