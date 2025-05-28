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影／謝龍介嗆「生兒沒XX」敲鑼行動今提告公然侮辱、誹謗
國民黨立委謝龍介25日到台中替同黨立委羅廷瑋站台主張反罷免，因敲鑼行動團體當天到場舉牌，謝口出「生兒子沒屁眼」等字眼，後來澄清是長輩提醒晚輩用語；敲鑼行動表示，謝龍介羞辱志工、又指涉他們收錢操作，今赴台中地檢署對謝提告公然侮辱、誹謗。
謝龍介25日到台中替羅廷瑋站台時，他稱「在台中有人要對羅廷瑋發動罷免，用不實資訊，白布硬要染到黑」，並批評「改天生孩子沒屁眼」；謝之後澄清，這是長輩提醒晚輩的台語，特定人不必對號入座，批有人斷章取義，若遭誤會非他本意，以後會更謹慎。
敲鑼行動表示，謝龍介當天以「沒屁Ｘ」羞辱志工，並指稱罷免團體「領民進黨多少錢？下去領兩千」，無端影射收錢操作，言論歧視意味明顯，嚴重損害公民參與政治的正當性與名譽。
敲鑼志工Ariel表示，沒聽過1個長輩會提醒晚輩說，「你以後小心，生小孩沒屁眼」，這種詛咒性字眼，當下很錯愕，不解為了有1個立法委員會站在那邊羞辱自己台灣的人民，當下將近1個小時在那邊被輪番羞辱、放任支持者訕笑，一群人隔著馬路對他們羞辱、嘲笑。
敲鑼行動發言人Eva表示，今天提到是他們集體的決議，不能忍受立委謝龍介指涉他們公民團體收下金錢，這會影響到全台灣的大罷免、罷團，而且志工受到侮辱很委屈，當天志工安安靜靜隔著6個街口舉牌，沒有任何攻擊行為。
Eva說，謝龍介後來又口出狂言稱，只是對後輩的指教、指導，但隔天又在直播中揚言「處理」揭發事件的網路平台柯學先生，質疑謝是要處理他們的公民嗎？他們雖然很害怕但仍決定要站出來，向選民表示，他們不能罷免謝龍介，但可以罷免羅廷瑋。
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