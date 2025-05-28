快訊

SpaceX星艦連3次測試失敗！飛行中失控爆炸影像曝光 馬斯克：有明顯進步

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

聽新聞
0:00 / 0:00

影／謝龍介嗆「生兒沒XX」敲鑼行動今提告公然侮辱、誹謗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨立委謝龍介25日到台中替同黨立委羅廷瑋站台主張反罷免，因敲鑼行動團體當天到場舉牌，謝口出「生兒子沒屁眼」等字眼，後來澄清是長輩提醒晚輩用語；敲鑼行動表示，謝龍介羞辱志工、又指涉他們收錢操作，今赴台中地檢署對謝提告公然侮辱、誹謗。

謝龍介25日到台中替羅廷瑋站台時，他稱「在台中有人要對羅廷瑋發動罷免，用不實資訊，白布硬要染到黑」，並批評「改天生孩子沒屁眼」；謝之後澄清，這是長輩提醒晚輩的台語，特定人不必對號入座，批有人斷章取義，若遭誤會非他本意，以後會更謹慎。

敲鑼行動表示，謝龍介當天以「沒屁Ｘ」羞辱志工，並指稱罷免團體「領民進黨多少錢？下去領兩千」，無端影射收錢操作，言論歧視意味明顯，嚴重損害公民參與政治的正當性與名譽。

敲鑼志工Ariel表示，沒聽過1個長輩會提醒晚輩說，「你以後小心，生小孩沒屁眼」，這種詛咒性字眼，當下很錯愕，不解為了有1個立法委員會站在那邊羞辱自己台灣的人民，當下將近1個小時在那邊被輪番羞辱、放任支持者訕笑，一群人隔著馬路對他們羞辱、嘲笑。

敲鑼行動發言人Eva表示，今天提到是他們集體的決議，不能忍受立委謝龍介指涉他們公民團體收下金錢，這會影響到全台灣的大罷免、罷團，而且志工受到侮辱很委屈，當天志工安安靜靜隔著6個街口舉牌，沒有任何攻擊行為。

Eva說，謝龍介後來又口出狂言稱，只是對後輩的指教、指導，但隔天又在直播中揚言「處理」揭發事件的網路平台柯學先生，質疑謝是要處理他們的公民嗎？他們雖然很害怕但仍決定要站出來，向選民表示，他們不能罷免謝龍介，但可以罷免羅廷瑋。

敲鑼行動志工今上午赴台中地檢署，對立委謝龍介提告公然侮辱、誹謗。記者曾健祐／攝影
敲鑼行動志工今上午赴台中地檢署，對立委謝龍介提告公然侮辱、誹謗。記者曾健祐／攝影
敲鑼行動志工今上午赴台中地檢署，對立委謝龍介提告公然侮辱、誹謗。記者曾健祐／攝影
敲鑼行動志工今上午赴台中地檢署，對立委謝龍介提告公然侮辱、誹謗。記者曾健祐／攝影

謝龍介 羅廷瑋 大罷免

延伸閱讀

謝龍介反罷嗆「生兒沒X眼」林俊憲酸：助罷羅廷瑋大成功

府城內戰大搶農民票 謝龍介：綠營已殺得刀刀見骨

綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

綠內參民調／拚選台南市長 陳亭妃比林俊憲多贏謝龍介20.3個百分點

相關新聞

花蓮文化局長吳勁毅涉嫌貪汙圖利廠商 遭聲押禁見

花蓮縣文化局遭檢舉將軍府景點圖利廠商等貪瀆案件，局長吳勁毅及行政暨文化設施科長曾俊翔等10多人昨被檢調廉帶回偵訊，花蓮地...

影／謝龍介嗆「生兒沒XX」敲鑼行動今提告公然侮辱、誹謗

國民黨立委謝龍介25日到台中替同黨立委羅廷瑋站台主張反罷免，因敲鑼行動團體當天到場舉牌，謝口出「生兒子沒屁眼」等字眼，後...

借貸兄弟檔收買國軍情蒐 8名軍人分判10年2月至2年半

許姓兄弟結識在澳門擔任賭場廳主「龍哥」等人，在網路刊登「軍人借貸廣告」或找當鋪業者合作，吸引有借貸需求現役軍人，涉蒐集我...

擦撞孕婦車遭控造成先兆性流產 新竹肇逃男判無罪

新竹吳姓男子在竹科開車時，後照鏡擦撞懷孕18周的張女的車，張女聲稱腹痛及「先兆性流產」，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌...

罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

台中地檢署檢察官戴旻諺打詐成績亮眼，除殲滅詐團抓到核心的金主，近期破獲全台首件卡池機房，也是極少數中取得「TRM加密貨幣...

8旬翁申請建斜屋頂解決漏水 5千元行賄獲緩起訴但繳10倍進公庫

80歲林姓老翁因房屋漏水申請建造斜屋頂，2023年間涉夾藏裝有5千元現金的小型信封遞交違建查報隊丁姓工程員，丁員發現後立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。