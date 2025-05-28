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擦撞孕婦車遭控造成先兆性流產 新竹肇逃男判無罪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹吳姓男子在竹科開車時，後照鏡擦撞懷孕18周的張女的車，張女聲稱腹痛及「先兆性流產」，檢方依交通事故致人傷害而逃逸罪嫌起訴吳男，新竹地方法院根據醫師診斷意見，得知母體無外傷且胎兒心跳正常，且醫學上並沒有表明先兆性流產是一種「身體受傷」現象，因此判吳男無罪。

根據檢方起訴書，案發於民國111年11月25日下午，吳男駕車行經竹科力行三路，未注意左側車輛，突然往內側車道切換，導致其左後照鏡擦撞同方向的張女車輛。張女聲稱，事故後出現下腹疼痛及先兆性流產現象。她在現場多次鳴喇叭要求吳男停車，但對方未停留而駕車離去，檢方因此依交通事故致人傷害而逃逸罪將吳男起訴。

審理過程中，吳男的律師辯稱，先兆性流產並非刑法所定義的身體受傷，應不構成本案犯行。法院為此函請婦產科診所進一步說明張女的身體狀況。醫師回函指出，當天張女子宮部位雖沒有直接被撞擊，但是有出現下腹部疼痛症狀，身體無明顯外傷，依據身體檢查與超音波檢查，診斷為先兆性流產。

「先兆性流產」在醫學上的定義為懷孕前20周出現下腹疼痛，甚至出現陰道出血症狀，但是子宮頸無擴張，胎兒心跳正常。醫學上並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」現象。醫學上對於「先兆性流產」是建議臥床休息直到症狀改善，依醫師診斷後使用安胎藥物，勿過度勞累，避免長久站立及粗重工作等。

法官指出，依刑法第185條之4，交通事故致人傷害而逃逸者，須以受害人有身體受傷為前提。診斷證明書所載「腹痛」是醫師依據張女陳述的記載，在無其他診斷情形下，無從據以認定張女受有傷害，而「先兆性流產」在醫學上的定義，並沒有表明「先兆性流產」是一種「身體受傷」，最終宣判無罪。

圖為新竹科學園區照，非事故地點。記者郭政芬／攝影
圖為新竹科學園區照，非事故地點。記者郭政芬／攝影

醫師 醫學 交通事故

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