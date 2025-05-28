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高檢署遏止不動產詐騙 跨部會強化橫向聯繫出擊

中央社／ 台北28日電

高檢署今天表示，為防制民眾遭詐騙導致不動產抵押或過戶損失，日前召開跨部會會議，討論檢警調取地籍資料、強化橫向聯繫及提升民眾防詐意識等議題，遏止不動產詐騙。

台灣高等檢察署新聞資料指出，5月26日召開「防制民眾遭詐將不動產抵押或過戶措施研商會議」，邀集內政部地政司、警政署刑事警察局、台北市政府地政局、中華民國地政士公會全國聯合會、台北市地政士公會及台北、新北、士林地檢署等單位出席。

高檢署檢察長張斗輝致詞時表示，近年不動產詐騙頻傳，詐騙集團結合不肖地政士、放貸業者，誘騙民眾將不動產設定抵押或過戶，再將貸款匯入詐騙集團指定帳戶，財損動輒上千萬元。

張斗輝指出，高檢署配合行政院「打詐行動綱領2.0版」，在懲詐方面成立專案小組，整合各地檢署偵辦不動產詐騙案件，強化犯罪所得查扣；在阻詐方面，促請各地檢署預警中心與地政機關建立橫向聯繫，即時阻止犯罪。

高檢署表示，會議達成跨部會加強合作共識，將強化防詐宣導及保護詐欺被害人措施；此外，內政部地政司正研議增修全國地籍資料庫功能，加速檢警調取地籍資料，提高偵辦效率。

新聞資料提到，近期台中、桃園地檢署陸續起訴不動產詐騙集團，查扣不法所得並求處重刑，高檢署將持續關注不動產詐騙議題，全面守護民眾財產安全。

詐騙集團 北市 內政部

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