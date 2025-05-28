罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

台中地檢署檢察官戴旻諺打詐成績亮眼，除殲滅詐團抓到核心的金主，近期破獲全台首件卡池機房，也是極少數中取得「TRM加密貨幣分析認證」的檢察官，能夠自行繪製幣流分析圖佐證，他也因打詐成績獲法務部頒「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員。

戴旻諺司法官學院60期結業，分發台中地檢署詐欺專組至今不到4年，但已展現對打詐的主動性與專業性，從一開始著手的潭子詐團案，他抽絲剝繭、分析比對2年多，向上突破抓到金主，他認為辦案不要只看到當下，應放眼未來，且詐團一再演變，檢警身為執法第一線，也應自我提升。

台中地檢表示，戴旻諺專注偵辦虛擬貨幣詐欺、跨境詐騙集團、幣商詐欺洗錢及車手組織等新型態詐欺，展現高度主動性、科技偵查能力，也善用幣流分析、數位採證等科技工具加強蒐證，近期破獲首件在台設立卡池、數位節費器中繼機房專騙印度民眾詐團，也抓到多件大型幣商詐欺洗錢案。

戴旻諺前年指揮破獲詐團追到金主，更起訴2名律師洩密，他並在起訴書中寫下，保障辯護權的訴求歷經相關人士多年奔波，終為律師卸下枷鎖，部分律師卻濫行權利，蠹蝕「在我律師執業生涯中，於言、思、行、止，均將努力使律師成為受人敬重的職業」這句誓詞。

而隨著詐團進化、虛擬幣被當洗錢犯罪工具，戴前後參與受訓取得「TRM加密貨幣分析軟體調查人員（CI）認證」在檢察界內相當罕見，他也立即使用這項專業工具，偵辦潭子農舍機房案中，他就自行繪製「幣流分析圖」，清楚解釋虛擬幣洗錢流向，說服法官收押主嫌。

此外，戴旻諺有鑑於不少詐團被告遭收押後，常常以要扶養父母、盡孝等理由當擋箭牌要求交保，他在偵查中就提前科刑資料調查，把被告的父母列證人傳喚到案，詢問他們就兒子從事詐騙的看法，有父母大義滅親，直言兒子行為不對，同意讓他受法律最嚴厲處分。