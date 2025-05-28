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破獲首起公股行庫人員參與詐團案 桃檢檢察官獲法務部表揚

桃園電子報／ 桃園電子報

法務部於昨(27)日在台北市天成飯店，舉辦「新世代打擊詐欺犯罪行動策略2.0研習會」，桃園地檢署檢察官林淑瑗因偵辦律師、銀行行員及幣商共組詐欺集團案件，受邀於研習會中提出「詐騙集團跨域整合之挑戰：以律師、銀行行員、假幣商共組詐欺、洗錢集團案為例」報告，分享辦案經驗及心得，並從打詐實務工作之視野作出未來政策建議，獲得在場與會人員深表認同。

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桃園地檢署檢察官林淑瑗經法務部獲選為114年「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員，部長鄭銘謙親自頒獎表揚勗勉。圖：桃檢提供

桃檢表示，林淑瑗亦因偵辦上開案件績效卓越，經法務部獲選為114年「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻」有功人員，部長鄭銘謙親自頒獎表揚勗勉。該案被害人逾200名、受騙金額逾1億3000餘萬元，危害社會甚深。經檢察官積極偵辦起訴由律師、臺灣銀行行員、幣商利用法律、金融專業發起組成之新型態詐欺洗錢集團，遏止不法犯行，並查扣被告等人財產逾6000萬元，澈底剝奪犯罪所得，彌補被害人損失，且因該案為首件公股行庫人員參與詐欺集團，促使主管機關稽核臺灣銀行重罰2200萬元，銀行亦修正多項內控缺失，預防詐欺犯罪，對於新世代打擊詐欺犯罪甚有成效，發揮檢察官查緝犯罪進而引導政府政策之價值。

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桃園地檢署檢察官林淑瑗是司法官班61期，雖甫分發不滿3年，但不囿於繁重案件壓力，對於偵辦案件打擊犯罪仍充滿熱情及使命。圖：桃檢提供

桃檢補充，林淑瑗是司法官班61期，雖甫分發不滿3年，但不囿於繁重案件壓力，對於偵辦案件打擊犯罪仍充滿熱情及使命，屢次查獲詐欺集團、販毒集團等重大案件，此次更因偵辦該案獲此殊榮，不僅是對於林淑瑗專業職能及工作態度的高度肯定，更鼓舞桃檢全體檢察官士氣，期許繼續堅守執法崗位，為人民伸張正義，謀求社會安定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：破獲首起公股行庫人員參與詐團案 桃檢檢察官獲法務部表揚

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