8旬翁申請建斜屋頂解決漏水 5千元行賄獲緩起訴但繳10倍進公庫

80歲林姓老翁因房屋漏水申請建造斜屋頂，2023年間涉夾藏裝有5千元現金的小型信封遞交違建查報隊丁姓工程員，丁員發現後立即通報政風室。台北地檢署認定，林翁行為涉犯貪汙行賄罪，考量認罪深具悔意，給予緩起訴處分，向公庫支付5萬元。

緩起訴指出，林翁為了盡速解決兒子位於北市萬華區艋舺大道上的房屋漏水問題，經鄰居同意代為向台北市建管處申請在鄰居房屋頂樓建造斜屋頂；林翁2023年9月22日備齊文件遞件申請，但為能加快審核速度，同年10月6日將裝有5千元的小型信封夾在「補件」資料，遞交承辦業務的丁員，作為丁員加速辦理申請建造斜屋頂案件對價。

全案直到同年月24日丁員整卷待發文時，發現資料內頁夾藏5張1千元共計5千元的信封，立即通報建管處政風室，2天後將補件資料及現金、信封交給政風室，全案由廉政署送辦。