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管教學童拉扯推撞致手臂挫傷 台南國小老師記過、調校還判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市某國小張姓班級導師前年6月6日上午10時10分，因管教學童在教室內拉扯其手臂，將學童推撞櫃子，致其左側上臂挫傷，家長得知後帶學童驗傷後提告，張被記2支申誡、1支小過，自請調校，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日。

張姓老師在偵查中坦承不諱，與學童及家長於警詢中的指訴大致相符，並有醫院的診斷證明書及現場照片等佐證，檢方認其自白與事實相符，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌、兒童及少年福利與權益保障法起訴，聲請簡易判決。

張姓老師表示，已受2支申誡、1支小過、2年考績獎金都減少的行政懲處，並已自請調校，未繼續在原本學校任職。

學童家長指出，張姓老師是在提告後，才有對學童道歉，希望張姓老師受到應有的懲罰，為人師表做出這樣的行為會影響到非常多的家庭，也有可能造成不可挽回的局勢，小孩受傷也會造成父母額外的壓力。

台南地院審酌，張男為學童班級的任教老師，理應清楚知悉不得對學生有任何不當管教或違法處罰行為，然竟於管教學童時未掌控情緒，並妥善拿捏管教方式，反以拉扯其手臂，將學童推撞櫃子，致其左側上臂挫傷，所為應予非難。

台南地院指出，張男已受行政懲處並自請調校，已為其行為付出一定代價及其素行還算良好，再考量學童家長於調查程序時意見，並無和解意願，及張男犯後坦承犯行態度等一切情狀，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

台南地院指出，張男已受行政懲處並自請調校，再考量學童家長並無和解意願，及張男犯後坦承犯行態度，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照
台南地院指出，張男已受行政懲處並自請調校，再考量學童家長並無和解意願，及張男犯後坦承犯行態度，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照

提告 台南 傷害罪

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