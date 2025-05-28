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台北地檢署今辦票選主任檢察官 12候選人搶前5名
台北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，今年共有12名優秀基層檢察官報名，由於北檢檢察官人數眾多，依以往票選順位結果，至少要拿到前5名才有機會獲推薦，競爭可說相當激烈，投票時間下午4點截止，前3名有望成為主任檢察官。
這次參加主任檢察官票選的有黃逸帆（司法官43期）、李明哲（司法官44期）、鄭少玨（司法官46期）、林俊言（司法官46期）、郭盈君（司法官48期）、黃惠欣（司法官49期）、李頲翰（司法官49期）、游欣樺（司法官50期）、朱家蓉（司法官50期）、劉韋宏（司法官51期）、唐仲慶（司法官51期）、陳雅詩（司法官51期）。
在現⾏的主任檢察官遴選制度下，若無法獲得地檢署多數基層檢察官的⽀持，就無法在匿名票選制度下勝出，這12名候選人各有法律專業與擅長領域，但想爭取其他檢察官的認可，不僅須要靠實力，還要有高情商才能拿下高票。
參與投票的檢察官，每人有1張選票，每張票至少要圈選5名候選人，最後依得票數順序決定推薦調升名單，下午4點截止投票後立即開票。
新北檢5月26日已完成一審主任檢察官票選，前三名分別為檢察官陳錦宗（185票）、檢察官黃筱文（177票）、檢察官陳柏文（118票）。
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