快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

聽新聞
0:00 / 0:00

LED大廠李洲科技爆內線交易 董座李明順70萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

李洲科技董事長李明順涉內線交易70萬元交保。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順涉內線交易70萬元交保。記者／許正宏攝影

李洲科技董事長李明順被控於2022年間，洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，要親友當人頭敲單買進李洲股票，擬制性獲利逾百萬元；調查局台北市調查處昨天索約談李明順共12人到案，台北地檢署檢察官陳雅詩漏夜複訊後，凌晨依違反證交法命李明順70萬元交保。

同案約談李明順的好友鄭國勳50萬元交保、鄭國勳妻子高金治10萬元交保；李洲科技董事劉敬村、李明順外甥林豐榮，林豐榮妻子陳金鍊訊後皆請回。

據了解，檢方今天凌晨1點多命李明順等3人交保，李明順家人早就把錢準備好，不到半小時便辦保離去；相較李明順，鄭國勳打了多次電話，都找不到人願意前來辦保，他甚至表示自己能力有限、是否只能湊5萬元交保？還騙親友說明明是5萬交保，不知為何變50萬！檢方給他4小時籌錢，直至清晨4點仍在法警室。

至於高金治起先想要自己辦保，但去提款機卻領不出10萬元，打了幾通電話也沒下文，後來不得已只好打給女兒，由女兒半夜2點搭計程車前往北檢辦保，高金治離開後，所有被告、證人只剩鄭國勳一人。

據調查，2022年2月16日李洲科技發布重訊，指公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，以利投資人區別了解。其中，李洲科技營收對比去年同期，大幅增加234％，是屬於利多訊息。

調查顯示，李明順今年2月利用資訊優勢，先將公司營收利多資訊告訴鄭國勳等人，再用相關人頭帳戶，在禁止交易期間，買入李洲股票，獲利約上百萬元，涉及內線交易罪。

李洲科技創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED、半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

李洲科技董事長李明順友人鄭國勳涉內線交易50萬元交保。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順友人鄭國勳涉內線交易50萬元交保。記者／許正宏攝影
鄭國勳妻子高金治涉內線交易10萬元交保。記者／張宏業攝影
鄭國勳妻子高金治涉內線交易10萬元交保。記者／張宏業攝影

妻子 半導體

延伸閱讀

LED大廠李洲科技驚爆內線交易 董座李明順移送北檢複訊

LED大廠李洲科技爆內線交易 調查局移送被告北檢複訊

疑洩營收利多...李洲科技董座「遭控內線交易」 檢調搜索約談12人

陸產業大軍殺進泰！PCB大廠股價跌至19.25元 謝金河曝原因嘆：仍在黑暗隧道裡

相關新聞

LED大廠李洲科技爆內線交易 董座李明順70萬元交保

李洲科技董事長李明順被控於2022年間，洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，要親友當人頭敲單買進李洲股票，擬制性獲...

58歲兒殺中風失智母 一審判刑20年

記者邵心杰／台南報導

北院裁定 辜仲諒需帶個案手機 定期拍照報到

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控內線交易紅火案，衍生澄清湖大樓購地案一審被判刑七年八月，檢方聲請電子監控。台北地方法院...

瘋狂追女仔！男裝GPS掌握心儀女行蹤 觸法判３月定讞

黃姓男子心儀同姓女子，為掌握對方行蹤，竟在女子車上右前座暗處安裝GPS衛星追蹤器長達半個月，後遭女子察覺報警。桃園地院審...

口塞萬元紅包 悶死53歲身障兒 八旬母判2年半

台北市八旬林劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的五十三歲兒子，認年事已高無法再照顧，趁看護離開時將裝有一萬元現金紅包袋塞進兒子...

高雄警逼招供性侵 男無罪定讞

高雄市黃姓洗車工被控騎機車撞倒女高中生，再以手指性侵得逞，但法院調查發現，黃始終否認犯行，卻因承辦警員不斷恫嚇「如果不認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。