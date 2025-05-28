LED大廠李洲科技爆內線交易 董座李明順70萬元交保

李洲科技董事長李明順涉內線交易70萬元交保。記者／許正宏攝影

李洲科技董事長李明順被控於2022年間，洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，要親友當人頭敲單買進李洲股票，擬制性獲利逾百萬元；調查局台北市調查處昨天索約談李明順共12人到案，台北地檢署檢察官陳雅詩漏夜複訊後，凌晨依違反證交法命李明順70萬元交保。

同案約談李明順的好友鄭國勳50萬元交保、鄭國勳妻子高金治10萬元交保；李洲科技董事劉敬村、李明順外甥林豐榮，林豐榮妻子陳金鍊訊後皆請回。

據了解，檢方今天凌晨1點多命李明順等3人交保，李明順家人早就把錢準備好，不到半小時便辦保離去；相較李明順，鄭國勳打了多次電話，都找不到人願意前來辦保，他甚至表示自己能力有限、是否只能湊5萬元交保？還騙親友說明明是5萬交保，不知為何變50萬！檢方給他4小時籌錢，直至清晨4點仍在法警室。

至於高金治起先想要自己辦保，但去提款機卻領不出10萬元，打了幾通電話也沒下文，後來不得已只好打給女兒，由女兒半夜2點搭計程車前往北檢辦保，高金治離開後，所有被告、證人只剩鄭國勳一人。

據調查，2022年2月16日李洲科技發布重訊，指公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，因此公告相關訊息，以利投資人區別了解。其中，李洲科技營收對比去年同期，大幅增加234％，是屬於利多訊息。

調查顯示，李明順今年2月利用資訊優勢，先將公司營收利多資訊告訴鄭國勳等人，再用相關人頭帳戶，在禁止交易期間，買入李洲股票，獲利約上百萬元，涉及內線交易罪。