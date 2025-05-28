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北院裁定 辜仲諒需帶個案手機 定期拍照報到
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控內線交易紅火案，衍生澄清湖大樓購地案一審被判刑七年八月，檢方聲請電子監控。台北地方法院昨開庭，辜的辯護人主張辜無逃亡紀錄，建議以其他方案處理，法官裁定辜即起帶手機定期拍照報到。
以「個案手機」電子監控是刑事訴訟法的配套措施，手機搭配科技設備監控使用，提供被告線上報到及讓監控中心掌握被告定位資訊，以手機定期拍照，可讓監控中心掌握被告報到時間與地點，以防逃匿。
法院昨開調查庭，辜仲諒律師葉建廷說，宣判迄今隔十四天沒有新事實發生，請法官審酌電子監控必要；二○○八年十一月廿日辜因紅火案返台接受偵查，即被限制出境，案件偵辦中辜出境十五次均如期返國，一審時辜個別聲請解除限制出境獲准，紅火案一審判九年，未見法官對辜裁定加保。
葉說，紅火案二審時辜四次出國，宣判時刑度加重為九年八月，一億元保證金未往上加，紅火案更審，法官仍准予出境，辜十幾年來逾十次出國未逃亡，且家人在台北，限制出境足以擔保不會逃亡。
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