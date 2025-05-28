58歲兒殺中風失智母 一審判刑20年

台南市五十八歲許姓男子持刀刺死中風及失智的七十九歲母親，傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，落網稱不堪長期照顧母親壓力。台南地方法院國民法官法庭認定，許是在有選擇情況下犯罪，手段凶殘，昨依殺害直系血親尊親屬罪判刑廿年；可上訴。

檢警調查，前年十二月十三日清晨，許姓男子進入住處一樓母親臥室，認為母親不願起床、故意跌倒在地，情緒失控，到廚房拿尖刀返回，朝仰躺床鋪旁地板的母親左胸刺三刀，其中一刀貫穿至背部；行凶後以LINE傳送「媽媽不痛了」訊息給妹妹，攜凶刀騎腳踏車離開，途中以LINE致電妹妹說「我殺了媽媽，趕快回來收屍」，接著騎車到一處公墓。

妹妹致電與母親同住的大姊，大姊下樓查看發現母親倒臥房間，撥打一一九送醫急救，當天上午仍因血、氣胸併硬膜下出血不治。許犯後五小時在公墓被警方查獲，頸部及雙手受傷被送醫治療。

據法醫師解剖報告，死者胸厚十八公分，刀子全長約卅二公分，刀刃廿公分、刀柄十二公分，不但刀尖斷裂，還有兩碎片在死者後背，拼湊碎片與刀刃吻合。檢方指出，刀刃幾乎貫穿身軀，可見下手力道之猛，起訴許求處無期徒刑。

許的律師說，許是母親主要照顧者，於警詢及檢方偵訊均認罪，對檢方起訴罪名及法條認罪，其情堪憫恕，請求減輕其刑。

國民法官法庭認為，許坦承犯行，有大姊、妹妹證詞及南市警察局現場勘察採證報告、法醫相驗解剖報告、DNA鑑定書等佐證，事證明確，犯殺害直系血親尊親屬罪，且有刑案紀錄應依累犯加重其刑。

合議庭指出，許男在有選擇的情況下犯罪，手段凶殘，行凶後態度冷靜，選擇逃避責任，沒有立即產生悔意，經鑑定有反社會人格，嚴重攻擊傾向，且素行不良，法律意識薄弱，再犯可能性高；許沒有經濟壓力，並非單獨且全日照顧者，卻造成姊妹心理重大創傷，天人永隔，家族成員仍無法全然釋懷。

合議庭考量，許承認犯罪，跟母親關係好，並非不孝之人，照顧母親一年半，為主要照顧者，獲部分家人原諒，因母親中風及輕微失智，需花費心力長期陪同復健，缺乏照顧經驗與專業知識而鑄成大錯，量刑廿年。

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