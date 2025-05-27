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LED大廠李洲科技驚爆內線交易 董座李明順移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

調查局接獲情資，指李洲科技董事長李明順涉於2022年間，洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，親友因此買進李洲股票，擬制性獲利逾百萬元，台北市調查處今索約談李明順共12人到案，晚間移送台北地檢署複訊，全案依證交法內線交易罪偵辦。

同案約談包括李洲科技董事劉敬村、李明順外甥林豐榮，林豐榮妻子陳金鍊，李明順好友鄭國勛等人，目前由檢察官陳雅詩偵訊。

李洲科技2022年2月16日發布重訊指出，公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。其中，李洲公司營收對比去年同期，大幅增加234％，此為利多訊息。

據調查，李明順在今年2月洩漏公司營收利多資訊給鄭國勛，以及外甥林豐榮等親友，相關人在禁止交易期間，買入李洲股票，獲利上百萬元。

李洲科技已創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED、半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

李洲科技董事劉敬村涉內線交易遭檢調約談。記者／許正宏攝影
李洲科技董事劉敬村涉內線交易遭檢調約談。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順涉內線交易遭檢調約談。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順涉內線交易遭檢調約談。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順外甥林豐榮與妻子陳金鍊（右2）遭檢調約談。記者／許正宏攝影
李洲科技董事長李明順外甥林豐榮與妻子陳金鍊（右2）遭檢調約談。記者／許正宏攝影

投資人 妻子 半導體 內線交易

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