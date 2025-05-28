高雄警逼招供性侵 男無罪定讞

警察示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

高雄市黃姓洗車工被控騎機車撞倒女高中生，再以手指性侵得逞，但法院調查發現，黃始終否認犯行，卻因承辦警員不斷恫嚇「如果不認罪，就上銬帶回警局，一定會被關起來」，他受警員引導而自白，其餘證據不足，一、二審均判黃無罪，最高法院駁回檢方上訴，黃無罪確定。

前鎮警分局承辦該案，前鎮警分局表示，警詢時，黃承認犯罪，到法庭上才翻供，當時檢察官曾要警方提供車輛、場景和涉案人身高等比對資料，一審判決後提上訴，後來仍未獲法官自由心證接受，警方對偵辦案件並無不法，尊重判決。

黃被控2022年3月16日上午5時許，先在住處遮掩機車車牌，再騎車於前鎮區見女高中生獨自走在人行道，先撞倒對方壓制在地，以手摀住嘴巴阻止女高中生呼救，最後指侵得逞，犯後騎車逃逸。

黃否認犯行，供稱監視器拍到的嫌犯不是他，他會於警詢時承認，是因警員到住處搜索時，跟他、父親及哥哥全家人說機車是從他們住處騎出去，只要有騎車的人全部收押，並表示若承認，檢察官可能會因自白釋放，他承認，他和家人就不會被羈押。

高雄地院勘驗警員至黃住處搜索時筆錄。在搜索過程中，警員播放案發時錄影畫面，黃始終否認犯案，警員多次以「如果不認罪即欲將黃及家人上手銬帶回警局，且一定會被檢察官羈押、關起來」等語，要求黃或家人認罪。

判決指出，黃在警詢之初，先表示欲請律師，警員忽視黃的請求，警詢過程明顯看得出黃對犯案過程不清楚，是由警員講述給黃聽，黃回答警員詢問的問題，也多望向警員、看電腦螢幕念內容。

法院認為，除了黃的自白，依卷內各項事證，難以認定黃就是性侵女高中生的犯嫌，一、二審均判黃無罪。檢方上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，黃無罪確定。