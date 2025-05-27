檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

中信金控大股東辜仲諒因高雄澄清湖大樓案本月遭判7年8個月徒刑，限制出境出海8個月，他今天至台北地院出庭，希望法官不要羈押、也不要命他戴電子手鐶或腳鐶，因為他10月還要出國參加世界棒球總會四年一次的選舉，對他和國家形象都不好。記者余承翰／攝影

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控內線交易「紅火案」衍生的「澄清湖大樓購地」案一審判刑7年8月，檢方聲請對辜電子監控；台北地院今開調查庭，辜的辯護人建議以其他方案處，法官開庭後評議，裁定辜即起帶「個案手機」定期拍照報到。

以「個案手機」電子監控，是刑事訴訟法的配套措施。依規定，個案手機為搭配科技設備監控使用，功能是提供被告線上報到、及讓監控中心掌握被告的定位資訊；以個案手機定期拍照，可讓監控中心掌握被告報到的時間與地點，以防其逃匿。

法官今天開調查庭，辜仲諒委任葉建廷、薛維平、傅祖聲3名律師辯護。葉說，宣判迄今隔14天，並沒有任何新事實的發生，請法官審酌施以電子監控的必要；葉說，2008年11月24日辜因「紅火案」自國外返台接受前特偵組偵查，即被限制出境，案件偵辦中，辜出境15次均如期返國，一審時，辜也個別聲請解除限制出境獲准，「紅火案」一審判9年，更未見法官對辜裁定加保。

葉建廷說，「紅火案」二審時辜仲諒也4次出國，宣判時刑度加重為9年8月，原本的1億元保證金還是沒有往上加，至「紅火案」 更審，法官仍准予辜出境，辜10幾年來10次以上出國都未逃亡，辜仲諒的家人在台北，對辜限制出境已足以擔保他不會逃亡。

薛維平表示，同樣金融犯罪的中小企銀案、新光金控案、台中商銀案，有些被告僅以50萬元交保，檢方以朱國榮、鍾文智、徐少東等通緝犯推測辜仲諒會逃亡，是引諭失當；薛說，辜仲諒的購地案2019年起訴，偵查發動得更早，有關電子監控法律2019年通過法律，但檢察官這些年皆未曾主張適用。

薛說，辜仲諒近年推動棒球運動發展，主持偏鄉兒童關懷計畫，辜要面對金控業務，更要面對中信集團3萬名員工，還要處理大大小小的球員包括成棒、職棒球員的事，辜現身兼中華棒協理事長與亞洲棒協會長，常需要接待外賓，如施以電子腳鐐，形同「刑具加身」、「變相枷鎖」，辜將難以面對外賓，更損及國家門面。

傅祖聲則表示，辜歷經「紅火案」迄今，從來沒有法官認為應加以電子監控，辜常幫棒球比賽開球、常帶外賓去高爾夫球場，如果身加電子監控，於操作上確實有困難。

傅祖聲說，依辜過去的紀錄，本可以增加保證金以取代科技監控，辜是有社會名望之人、是知名的企業家，無論身處何處都是眾所矚目之人，辜已表態會為自己爭取清白，更從無獲解除限境即不歸的紀錄，建議法院以電子監控以外的方案處理聲請案。