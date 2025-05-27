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檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

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檢察官聲請電子監控辜仲諒！辯護人：2008年「紅火案」迄今沒逃亡過

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲等被控內線交易「紅火案」衍生的「澄清湖大樓購地」案一審判刑7年8月，檢方事後聲請對辜施電子監控；台北地院今開調查庭，辜的辯護人主張，辜2008年自「紅火案」起無逃亡紀錄，建議以其他方案處理，法官評議中。

法官本月13日就購地案判辜有期徒刑7年8月，另判中信金控前財務長張明田8年、判前中信銀副總經理林祥曦9年6月，諭示辜仲諒、張明田、林祥曦限制出境出海8月，不過，檢方聲請對辜等人電子監控。

法官今天開調查庭，辜仲諒委任葉建廷、薛維平、傅祖聲3名律師辯護。葉說，宣判迄今隔14天，並沒有任何新事實的發生，請法官審酌施以電子監控的必要；葉說，2008年11月24日辜因「紅火案」自國外返台接受前特偵組偵查，即被限制出境，案件偵辦中，辜出境15次均如期返國，一審時，辜也個別聲請解除限制出境獲准，「紅火案」一審判9年，更未見法官對辜裁定加保。

葉建廷說，「紅火案」二審時辜仲諒也4次出國，宣判時刑度加重為9年8月，原本的1億元保證金還是沒有往上加，至「紅火案」 更審，法官仍准予辜出境，辜10幾年來10次以上出國都未逃亡，辜仲諒的家人在台北，對辜限制出境已足以擔保他不會逃亡。

薛維平表示，同樣金融犯罪的中小企銀案、新光金控案、台中商銀案，有些被告僅以50萬元交保，檢方以朱國榮、鍾文智、徐少東等通緝犯推測辜仲諒會逃亡，是引諭失當；薛說，辜仲諒的購地案2019年起訴，偵查發動得更早，有關電子監控法律2019年通過法律，但檢察官這些年皆未曾主張適用。

薛說，辜仲諒近年推動棒球運動發展，主持偏鄉兒童關懷計畫，辜要面對金控業務，更要面對中信集團3萬名員工，還要處理大大小小的球員包括成棒、職棒球員的事，辜現身兼中華棒協理事長與亞洲棒協會長，常需要接待外賓，如施以電子腳鐐，形同「刑具加身」、「變相枷鎖」，辜將難以面對外賓，更損及國家門面。

傅祖聲則表示，辜歷經「紅火案」迄今，從來沒有法官認為應加以電子監控，辜常幫棒球比賽開球、常帶外賓去高爾夫球場，如果身加電子監控，於操作上確實有困難。

傅祖聲說，依辜過去的紀錄，本可以增加保證金以取代科技監控，辜是有社會名望之人、是知名的企業家，無論身處何處都是眾所矚目之人，辜已表態會為自己爭取清白，更從無獲解除限境即不歸的紀錄，建議法院以電子監控以外的方案處理聲請案。

中華棒協理事長辜仲諒（左）交換意見。記者陳正興／攝影
中華棒協理事長辜仲諒（左）交換意見。記者陳正興／攝影

辜仲諒 監控 中信

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