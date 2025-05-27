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88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

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88會館涉洩密警遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

88會館案扯出案外案，檢警意外發現台北市港警分局偵查隊劉姓偵查佐，涉嫌利用戶役政系統，非法查詢個人資料，洩漏給88會館負責人郭哲敏。檢警26日搜索、帶人，今天檢方聲請羈押禁見獲准，南港分局開鍘，劉姓偵查佐除依法先予停職外，將於全案事證明確後，予以免職汰除，並從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

南港分局指出，台北地檢署發現劉姓偵查佐涉嫌洩密、貪污等情事，26日指揮警政署督察室、台北市警察局督察室、南港分局及調查局等相關單位共同執行搜索，劉員犯行重大，檢察官向台北地院聲請羈押禁見獲准。

南港分局強調，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

南港分局。本報資料照
南港分局。本報資料照

警察 港警 北市

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