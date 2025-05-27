有嚴重攻擊傾向！台南58歲兒弒母判刑20年 經鑑定「再犯可能性高」

台南58歲許姓男子前年底涉持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他稱不堪長期照顧年邁母親壓力，經鑑定有反社會人格，嚴重攻擊傾向且再犯可能性高，國民法官法庭認他犯殺害直系血親尊親屬判處20年，可上訴。

台南地院國民法官法庭認為，許男坦承犯行，並有大姊及妹妹的證詞，台南市警局現場勘察採證報告、法醫師相驗解剖報告及DNA鑑定書等佐證，認他犯殺害直系血親尊親屬罪，且應依累犯加重其刑。

合議庭指出，許男手段凶殘，經鑑定有反社會人格，嚴重攻擊傾向，且素行不良，法律意識薄弱，再犯可能性高。且行凶後態度冷靜，行為後選擇逃避責任，沒有立即產生悔意，且在有選擇的情況下犯罪。

合議庭表示，許男沒有經濟壓力，並非單獨且全日照顧者，卻因此造成姊妹心理重大創傷，天人永隔，家族成員仍然無法全然釋懷。

同時，合議庭也考量，許男承認犯罪，跟母親關係好，並非不孝之人，實際上照顧母親一年半，是主要照顧者，也獲得部分家人原諒。因母親中風及輕微失智，需花費心力長期陪同復健，且缺乏照顧的經驗與專業知識的情況下鑄成大錯。

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