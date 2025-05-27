買毒被催「快上樓 」...他持刀殺人無悔意 判無期徒刑

林男因不滿李男催促他盡快上樓購買毒品，持刀刺死李男。基隆地方法院國民法庭審理2天後，今天下午依殺人罪判林男無期徒刑。聯合報系資料照片

林姓男子「訪友」時，在屋外遇友人並聊天。李男下樓找人時，因急著帶林上樓買毒品，對林說「要上去了嗎？還要等你多久？」引發林男不悅，撥開李男的手後，持刀刺死李男。基隆地方法院國民法庭審理2天後，今天下午依殺人罪判林男無期徒刑。全案可上訴。

這起殺人案發生在去年6月20日，30多歲林男與妻子，搭乘陳男的車探視服刑的陳妻後，同車到基隆市曾男住處。當晚近8時抵達，林男遇見高姓友人，便在曾家樓下聊天。

李男從曾家下樓找林男，想盡快帶林等人上樓進行毒品交易，看見林、高一直在聊天，內心感到不耐，伸手欲碰觸林男，並說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」等話。

林男心生不悅，當場將李男的手撥開後，用右手掏出隨身攜帶的摺疊刀，朝李男的左腹部及右胸口各猛力刺擊1刀，導致李男右側胸腹部穿刺傷、左側腹部撕裂傷、心包膜積液、右側血胸，血流不止。

林男行凶後即乘車離去，高男打119求救，消防人員到場救護，將李男送往基隆長庚紀念醫院急救，醫師在當晚9時20分宣告急救無效死亡。

林男逃逸到新北市金山地區時被警方逮捕，帶回製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，去年10月16日依殺人罪嫌起訴林男。全案符合國法官法「故意犯罪發生死亡結果」規定，聲請「行國民法官審判」程序。

國民法庭昨起審理兩天，檢察官指林男和李男是點頭之交，只因不滿被嗆，就持刀殺害李男，宛如當街隨機殺人，建請判處無期徒刑。

林男的律師說，林男是因為李男突然對他伸手，才持刀殺人，不能與北捷鄭捷隨機殺人案相提並論。林男有悔意，但只有拿出4萬元的能力賠償家屬，才無法達成和解。

審判長今天當庭詢問林男，還有沒有什麼話要說，林表示說，4萬元真的是他能拿出來最多的錢，不是在侮辱家屬，他很抱歉、他知道錯了。

3名法官與6名國民法官下午評議後指出，林男有多次傷害前科，案發時為假釋期間，本應格外注意自身行為，卻因毒品交易前往案發地，並因對被害人言語態度不滿，即持利刃殺害並離開現場，未對被害人進行積極照護，又無資力賠償與被害人家屬和解，態度難認甚佳。

法官和國民法官考量林男與被害人僅為點頭相識之交，卻殺害對方，並對遺屬造成難以彌補的遺憾，參酌林男國中畢業智識程度、單親、因案羈押情狀，暨閱覽司法院量刑系統，聽取檢察官、辯護人、被害人家屬及其代理人意見後，量處無期徒刑，褫奪公權終身，以彰顯對生命權的尊重。

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