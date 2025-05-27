聽新聞
0:00 / 0:00
疑洩營收利多...李洲科技董座「遭控內線交易」 檢調搜索約談12人
李洲科技（3066）李姓董事長涉嫌在2022年洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，親友們因而買進李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元。台北地檢署今依證券交易法內線交易罪，指揮調查局搜索李洲公司，約談李董等10被告、2證人到案，今晚將移送複訊。
李洲科技已創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED、半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。
台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，偵辦李洲公司李姓董事長等人違反證券交易法內線交易罪案，搜索李等10人及李洲公司等7處所，通知李姓董事長等10名被告、2名證人到場查證。
檢調掌握，李姓董事長2022年2月間涉嫌洩漏公司營收利多的重大消息給親友，外甥等親友們在禁止交易期間涉買入李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元。
李洲公司2022年2月16日重大訊息指出，公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。其中，李洲公司營收對比去年同期，大幅增加234％，此為利多重大訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言