快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

疑洩營收利多...李洲科技董座「遭控內線交易」 檢調搜索約談12人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

李洲科技董事長李明順。翁永全／攝影
李洲科技董事長李明順。翁永全／攝影
李洲科技（3066）李姓董事長涉嫌在2022年洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，親友們因而買進李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元。台北地檢署今依證券交易法內線交易罪，指揮調查局搜索李洲公司，約談李董等10被告、2證人到案，今晚將移送複訊。

李洲科技已創立超過半世紀，50年來致力於發光二極體LED半導體零組件的生產與研發，服務項目包含電子專業製造服務、LED照明模組應用服務、半導體設計製造服務，是全台首家提供日本大廠的LED相關產品製造商。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，偵辦李洲公司李姓董事長等人違反證券交易法內線交易罪案，搜索李等10人及李洲公司等7處所，通知李姓董事長等10名被告、2名證人到場查證。

檢調掌握，李姓董事長2022年2月間涉嫌洩漏公司營收利多的重大消息給親友，外甥等親友們在禁止交易期間涉買入李洲股票，擬制性獲利初估逾百萬元。

李洲公司2022年2月16日重大訊息指出，公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。其中，李洲公司營收對比去年同期，大幅增加234％，此為利多重大訊息。

董事長 科技業 半導體 內線交易 LED

延伸閱讀

大江生醫收購和康涉內線交易 獨董李世明8人起訴

柯文哲被控圖利京華城案開庭 今傳技術官僚劉秀玲後天傳邵琇珮

泰山前董座被控拿台開公司逾億元炒股、出售全家股權 今遭搜索約談

夜間操作更便利 Toyota Corolla Cross原廠升級LED窗控開關

相關新聞

疑洩營收利多...李洲科技董座「遭控內線交易」 檢調搜索約談12人

李洲科技（3066）李姓董事長涉嫌在2022年洩漏營收大幅高於去年同期的利多消息給親友，親友們因而買進李洲股票，擬制性獲...

買毒被催「快上樓 」...他持刀殺人無悔意 判無期徒刑

林姓男子「訪友」時，在屋外遇友人並聊天。李男下樓找人時，因急著帶林上樓買毒品，對林說「要上去了嗎？還要等你多久？」引發林...

88會館涉洩密警遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

88會館案扯出案外案，檢警意外發現台北市南港警分局偵查隊劉姓偵查佐，涉嫌利用戶役政系統，非法查詢個人資料，洩漏給88會館...

有嚴重攻擊傾向！台南58歲兒弒母判刑20年 經鑑定「再犯可能性高」

台南58歲許姓男子前年底涉持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他稱不堪...

名律師王捷拓捲洩密首開庭 12頁PPT反駁、控檢違法取證

台中地檢署去年偵辦九州博弈案，意外查出前檢察官轉任的律師王捷拓，4年前替大雅「打手訓練案基地」案辯護時，涉嫌和另名律師洪...

倒車暴衝撞數輛車！74歲翁遭爆「10年前酒駕」 駕照竟早已註銷

鄭姓男子10年前曾因酒駕肇事遭註銷駕照，今午又無照駕駛汽車，在台北市大同區延平北路三段準備停車買便當，車輛卻失控向後暴衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。