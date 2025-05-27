名律師王捷拓捲洩密首開庭 12頁PPT反駁、控檢違法取證

台中地檢署去年偵辦九州博弈案，意外查出前檢察官轉任的律師王捷拓，4年前替大雅「打手訓練案基地」案辯護時，涉嫌和另名律師洪家駿洩漏偵查中秘密，因而讓謝姓主嫌逃亡；法院今開庭，2人均否認，王主張偵查不公開界線模糊影響律師執業，且偵查中羈押裁定非秘密，檢察官違法取證。

王捷拓歷任南投、台中地檢署及台灣高等檢察署檢察官，在台高檢負責全國毒品、詐欺及掃黑業務，曾獲模範公務員、國際檢察官協會年度檢察官，2020年轉任律師在台中成立事務所相當知名。

台中地檢起訴指出，男子謝威儀2021年2月成立的「打手訓練基地」成員發生毆死人事件，謝為逃避查緝指派親信施任修，向洪家駿、王捷拓接洽並擔任同案不同被告的辯護人。同年4月14日拘提同案管姓被告（綽號文哥），王到場擔任管辯護人，洪指派多名律師陪訊。

檢方說，管男法院收押禁見後，王捷拓將獲知的「文哥稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，前後向施、洪洩漏；洪也將律師陪訊所得偵查秘密、王告知內容，再向施等洩漏，經施回報讓謝得以逃亡，依洩密罪嫌起訴王、洪。

台中地院今開準備程序庭，法官周莉菁詢問2名被告意見，王捷拓否認犯罪，他準備12頁的PPT檔案，就本案法律適用、起訴事實與否、法律見解及檢察官違法取證說明，並聲請調閱檢察官當初扣押九州案被告史鎮康手機，數位採證發現洪家駿與其對話的搜索票，以佐證取證是否合法。

王捷拓說，偵辦檢察官張時嘉用臆測建構事實，從大雅案連結到九州案缺乏證據，加上偵查不公開定義模糊，常常初一十五不一樣，他們僅能靠各地法院判決、裁定，各地檢署新聞稿還有本身律師倫理判斷。

王主張，在公平客觀法院宣示的界線下，法院裁定有公開受檢驗義務，司法院判決書系統上也可公開查到「偵聲」、「偵抗」及「提」字案裁定，他並舉台南高分院113上更一字40號判決，主張「偵查中法院羈押裁定」不是秘密，他僅向洪家駿告知「組織押，其他都沒有」，其餘未透露。

王的辯護人律師陳國華、顏偉哲說，偵查不公開作業辦法僅是行政院、司法院所屬機關辦法，不能抵觸憲法保障的人身自由權，而偵查中法院的羈押裁定，是法院心證非偵查不公開作業辦法中不得公開事項，更非秘密，主張王捷拓無罪。