倒車暴衝撞數輛車！74歲翁遭爆「10年前酒駕」 駕照竟早已註銷

鄭姓男子10年前曾因酒駕肇事遭註銷駕照，今午又無照駕駛汽車，在台北市大同區延平北路三段準備停車買便當，車輛卻失控向後暴衝，撞傷一名機車騎士，警方介入確認肇事雙方酒測值為0，鄭男稱「不知怎麼發生的」，警詢後針對鄭男無照部分製單舉發。

警方調查，74歲鄭男今午1時許駕駛汽車沿延平北路三段往南行，準備將車輛停靠路邊，車輛卻突然向後暴衝，碰撞機車騎士46歲鄭姓男子及數量機車，事故導致鄭姓騎士四肢擦挫傷，被送往台北馬偕醫院治療，肇事駕駛鄭男則未受傷。

員警獲報介入，確認鄭男及鄭姓駕駛酒測值為0，鄭男供稱他要路邊暫停車輛，準備買便當，不知事故是怎麼發生的，警方查驗相關人員身分時，意外發現鄭男駕照已被註銷，竟無照駕車肇事，後續依法製單舉發，刑事部分暫未接獲傷者提告。

相關判決指出，鄭男2015年9月29日晚上8時許與友人飲酒後，酒駕汽車離去，同樣在倒車時碰撞民眾停放路邊的機車，車主發現異狀報警處理，警方循線在一處國小外查獲鄭男，當時他正在汽車內呼呼大睡，其酒測值高達每公升1毫克，警詢後依法將其送辦。

台北地檢署偵辦後聲請簡易判決處刑，台北地院法官考量鄭男在2010年就曾酒駕觸法，仍不悔改，依公共危險罪判鄭男徒刑4月，易科罰金以1000元折算1日。

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