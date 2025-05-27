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研議京華城引「血刃之災」？都委會執秘：有人說最好把我拔掉

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城圖利案，提解台北市議員應曉薇。記者余承翰／攝影
台北地院審理京華城圖利案，提解台北市議員應曉薇。記者余承翰／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲作證；台北市議員應曉薇的辯護人針對前都發局長黃一平秘書王金棠與劉女間簡訊，詢問劉女其中真意？劉女說，王和她說處理京華城案可能引來血刃之災。

合議庭今天提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇並傳喚台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、應曉薇的助理吳順民等人，與檢察官共同行使詰問權，釐清都委會審查京華城容積率的過程。

關於王金棠給劉秀玲的特定簡訊，劉女說，她曾拿簡訊給政風處看，政風人員告訴她簡訊似是京華城的語氣、而非應曉薇的語氣，王金棠後來轉告她，可能因此會引來血刃之災，王還說是從市長室前秘書李旻蔚處得知，應曉薇對研議案非常生氣。

劉秀玲表示，王金棠說不方便用簡訊、通話解釋，於是把她約到市政府2樓密談，王告訴她可能已經有人去市長室告狀，還說最好要把她拔掉等。

應曉薇的辯護人吳佳蓉詰問劉秀玲平時議員會怎麼關切研議案？劉女說，她擔任都委會執行秘書8年，只有應曉薇在關心她的初研意見，2017年京華城容積從392%到560%期間，應曉薇曾把她和都發局前總工程司邵琇珮叫去議員辦公室說明。

吳佳蓉另詰問劉秀玲有關2021年8月10日「便當會」的事，劉女說，她有攜帶一只隨身碟可以說明，如合議庭需要可加勘驗，不過，針對忽然「冒出來」的證據，檢、辯均認為應先檢視內容才能表示意見，審判長後來裁示不勘驗，但當場「蒐證」將隨身碟附卷。

此外，由於劉秀玲作證表示曾被應曉薇辱罵，吳佳蓉則聲請勘驗市議員苗博雅在議會質詢劉秀玲的影片，且指苗在質詢時對劉秀玲說「不要浪費時間」、「我在講A妳在講B…」，欲藉以評價劉秀玲所認知的「罵」依據為何？

審判長認為，有無感知被辱罵，與當事人的情緒反應、在場人物、人與人的關係各種因素都有關，裁示劉秀玲不必對議員質詢時的感知作證。

台北地院審理京華城圖利案，提解民眾黨前主席柯文哲。記者余承翰／攝影
台北地院審理京華城圖利案，提解民眾黨前主席柯文哲。記者余承翰／攝影

議員 柯文哲 應曉薇 京華城案

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